“بعد تخطي الاتحاد“ موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية 2023

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، من اكثر الاشياء التي يبحث عنها عدد كبير للغاية من جماهير الكره العربية والنادي الأهلي وخاصة عقب تخطي النادي الاهلي لعقبة كبيرة في بطولة كاس العالم للأندية ألا وهو فريق الاتحاد السعودي، حيث فاز النادي الاهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وسجل أهداف النادي الاهلي كلا من التونسي علي معلول الذي سجل الهدف الاول من ركلة جزاء قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني، كما سجل امام عاشور لاعب خط الوسط للنادي الاهلي الهدف الثالث في المباراة قبل أن يسجل كريم بنزيما هدف نادي الاتحاد الوحيد وكان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر قد تصدى لركلة جزاء من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والتي استطاع من خلالها تغيير وجهة المباراة.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

ويسعى النادي الأهلي في مواجهته المقبلة أمام فريق فلومينينسي في الدور النصف نهائي من البطوله للفوز للاقتراب خطوة بخطوة نحو تحقيق اللقب الذي يعد من ٌهم الالقاب التي يسعى النادي الاهلي للفوز بها والتي لم يفز بها أي فريق عربي في التاريخ، حيث يرغب الاهلي في تحقيق ذلك الحلم الذي فشل في تحقيقه في عدة مرات سابقة ويشارك النادي الاهلي في البطوله كبطل لبطولة دوري أبطال افريقيا الموسم الماضي بعد الفوز على نادي الوداد المغربي في النهائي.

نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم

تمكن الأهلي من الفوز على نادي الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وحيد، يواجه النادي الاهلي مواجهة صعبة للغاية امام النادي البرازيلي وخاصة في وجود عقبة كبيرة امام الاهلي في الفوز على الانديه البرازيلية والتي يسعى لتخطيها والوصول للدور النهائي كأول مرة في تاريخ النادي المصري والذي من المتوقع أن يواجه في نادي مانشستر سيتي الانجليزي.