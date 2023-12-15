بشرى سارة للجميع “موعد تطبيق زيادة الإيجارات لأصحاب القانون القديم” .. طرد المستأجر في هذه الحالة

خلال الفترة الأخيرة، تسعى جماعة كبيرة من المواطنين في جمهورية مصر العربية إلى الحصول على المعلومات المحدثة حول تنفيذ زيادة الإيجارات للوحدات السكنية ذوي القانون القديم، يأتي هذا الاهتمام الكبير نتيجة لصدور القانون الجديد، الذي حظي بتأييد مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، والخاص بتطبيق زيادات على الإيجارات للوحدات التي تستخدم لأغراض غير سكنية، مثل المحلات التجارية والشركات بالرغم من ذلك، يتبقى استثناء السكن العائلي والمحلات التجارية ذات الغرض السكني من هذه الزيادات الجديدة في هذا السياق، سنكشف فيما يلي عن التفاصيل المحددة حول موعد تنفيذ هذه الزيادات لفئة أصحاب القانون القديم، بهدف توفير فهم شامل لتلك القضية المهمة.

موعد تطبيق زيادة الإيجارات لأصحاب القانون القديم

تبين للمواطنين أن زيادة الإيجار تكون بنسبة 15% في شهر مارس من كل عام، وهذا يعني أنهم سيعيشون تحت وطأة هذه الزيادة للسنوات القادمة.

يعزز هذا الإصلاح التوازن في السوق العقارية، ولكنه يطرح تحديات جديدة أمام العديد من الأسر.

إخلاء سكان الإيجار القديم