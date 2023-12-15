“أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”.. تحميل الكشوفات الدفعة السابعة 2024

في الفترة الأخيرة، شهدت عمليات البحث ازديادًا كبيرًا عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، ويأتي ذلك في سياق اقتراب نهاية شهر نوفمبر 2023، أعلنت وزارة العمل العراقية عن توفر أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن هذه الأسماء عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تتخذ الحكومة العراقية خطوات فعّالة لدعم المواطنين، حيث تُقدم فرص العمل والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية وخلال السطور التالية، سنكشف عن الأسماء المشمولة في برامج الرعاية الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وفي سياق هذا الإعلان، أفصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رابط خاص للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يمكن الوصول إلى هذا الرابط من خلال زيارة موقع وزارة العمل العراقية على منصة مظلتي.

خطوات الاستعلام عن المشمولين