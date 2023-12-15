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“أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”.. تحميل الكشوفات الدفعة السابعة 2024
في الفترة الأخيرة، شهدت عمليات البحث ازديادًا كبيرًا عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، ويأتي ذلك في سياق اقتراب نهاية شهر نوفمبر 2023، أعلنت وزارة العمل العراقية عن توفر أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن هذه الأسماء عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
تتخذ الحكومة العراقية خطوات فعّالة لدعم المواطنين، حيث تُقدم فرص العمل والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية وخلال السطور التالية، سنكشف عن الأسماء المشمولة في برامج الرعاية الاجتماعية.
كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
وفي سياق هذا الإعلان، أفصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رابط خاص للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يمكن الوصول إلى هذا الرابط من خلال زيارة موقع وزارة العمل العراقية على منصة مظلتي.
خطوات الاستعلام عن المشمولين
- انتقل إلى موقع وزارة العمل العراقية منصة مظلتي
- اختر “الرعاية الاجتماعية”.
- حدد “الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”.
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.
- انقر على “بحث”.
- ستظهر جميع كشوفات الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية.
- تحميل الكشوف
- للمواطنين العراقيين المستفيدين، يتيح لهم نظام مظلتي تحميل كافة الكشوف المتعلقة بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
- يذكر أن أكثر من ربع مليون مواطن عراقي تم قبولهم للحصول على هذه الرعاية.
- بهذا، تستمر الحكومة العراقية في السعي لتحقيق الرعاية الاجتماعية الشاملة، وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية لمواطنيها، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم.