رسميًا “فتح تراخيص البناء في مصر بجميع المحافظات” .. وفر الشروط دي عشان تبني وانت مرتاح

تعمل الدولة المصرية جاهدة على تسهيل عملية منح تراخيص البناء للمواطنين، حيث سيتم فتح تراخيص البناء في المدن والقرى بدون الاشتراطات الجديدة، وكانت هذه الخطوة فعّالة في سبتمبر 2023، وتأتي ضمن جهود الدولة لتيسير الإجراءات البنائية.

فتح تراخيص البناء في مصر

وفي وقت سابق، أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 309 لسنة 2023، الذي يتيح استئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن، هذا يعزز جهود الحكومة في تيسير عمليات البناء والتطوير العمراني.

تراخيص البناء في المدن 2023

بالنسبة للمدن، يسمح بفتح تراخيص البناء للرخص السارية بعد فحصها من قبل اللجان المختصة واعتمادها وفقًا للقرار المحافظي رقم 2747 لسنة 2023.

تستمر اللجان في متابعة أعمال البناء للعقارات السكنية للتحقق من تطابقها مع الاشتراطات البنائية.

تأتي جهود الدولة أيضًا في سياق التصالح في مخالفات البناء، حيث يشجع المالكون على تصويب أوضاعهم والتوافق مع القوانين البنائية، وذلك من خلال توفير إجراءات تصالح فعّالة.

شروط استخراج تراخيص البناء في القرى

أن يكون العقد مسجل في الشهر العقاري للمدينة، مع ضرورة صحة توقيع العقد في القرى.

وجود عقد صحة توقيع.

تحديد المكان المراد ترخيصه داخل الحيز العمراني.

خطوات استخراج تراخيص البناء في القرى