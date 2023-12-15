ملخص مباراة الاهلي واتحاد جدة 3-1 للاحمر وفيديو اهداف المباراة

حقق النادي الأهلي المصري فوزاً كبيراً على نادي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية وسجل أهداف الأهلي كل من علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقائق 21 و59 و62، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني وبهذا الفوز، تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث سيواجه فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.

ملخص مباراة الاهلي واتحاد جدة

بدأت المباراة بسيطرة من الأهلي، وقدم الفريق المصري أداءً قوياً في جميع أرجاء الملعب.

في الدقيقة 20، حصل الأهلي على ضربة جزاء من لمسة يد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

اضاع بنزيما ضربة جزاء بعد ان صدها الشناوي واضاع الاتحاد فرصة التعادل

بدأ الشوط الثاني بسيطرة من اتحاد جدة، وكاد يسجل هدف التعادل في أكثر من مرة.

لكن الأهلي تمكن من تسجيل هدفين متتاليين في الدقائق 59 و62، ليتقدم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

احرز الهدف الثاني حسين الشحات واضاف امام عاشور الهدف الثالث

وحاول اتحاد جدة تقليص الفارق، واستطاع بنزيما اضافة هدف الاتحاد الوحيد، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بهذه النتيجة استطاع الاهلي المصري الصعود الي نصف نهائي كأس العالم للأندية ليقابل فريق فلومينينسي البرازيلي وسوف تذاع المباراة حصرياً علي قنوات ssc الرياضية السعودية.