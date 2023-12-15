النشر الأهلاوي يحلق في سما جدة ويضرب العميد السعودي ب ثلاثية ولا أروع | بالفيديو ملخص وأهداف المباراة

ملخص وأهداف مباراة الأهلي واتحاد جدة اليوم…. اقيمت اليوم على ملعب الجوهرة المشعة بجدة مباراة لاتقبل القسم على أثنين، وهي مباراة ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 بين الشياطين الحمر والعميد السعودي، وقد انطلقت صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتم نقل وبث مباراة الأهلي واتحاد جدة عبر تردد قناة ssc.

ملخص مباراة الأهلى واتحاد جدة

لقاء العمالقة اليوم جمع بين القلعة الحمراء “الاهلي المصري”، والعميد السعودي “اتحاد جدة” في إطار الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، “مباراة عربية خالصة ولكنها “عالمية”، بدأ عمر المباراة في ظل ترقب وحذر من كلا الفريقين تحسباً من تسديد الهدف الأول في شباك الأخر.

وفي الشوط الأول كان الاستحواذ والتمييز للفريق الأول لكرة القدم الأهلي المصري، والذي استطاع بكل جدارة أن يسدد الهدف الأول في شباك عبدالله المعيوف من خلال ركلة جزاء ناجحة سددها اللاعب الدولي علي معلوم في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

وضيع اللاعب الدولي كريم بنزيما فرصة تحويل نتيجة المباراة في الشوط الأول بخسارة ركلة الجزاء بعد أن استطاع حارس المرمى المصري محمد الشناوي التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدف نظيف لصالح الأهلي المصري.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي واتحاد جدة، كان التميز والاستحواذ لصالح العميد السعودي، ولكن بخبرة الأهلي التي لا يستهان بها، نجح اللاعب حسين الشحات في تسديد الهدف الثاني في شباك عبدالله المعيوف وذلك في الدقيقة من عمر الشوط الثاني في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني سدد اللاعب امام عاشور الهدف الثالث بعد تمرير رائعة من كهرباء.

ضرب لاعبي الاتحاد السعودي خطوط دفاع النادي الأهلي في الدقائق الأخيرة وسدد اللاعب كريم بنزيما الهدف الأول والوحيد لفريقه.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بينتجة 3-1 وبذلك تأهل الأهلي المصري للدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

أهداف مباراة الأهلي واتحاد جدة 15-12-2023