بعد إضافة الـ 500 جنية “تاريخ صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة”+ أثر رجعي لجميع المستفيدين

مع اقتراب بداية شهر يناير يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن تاريخ صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم صرف رواتب معاشات شهر يناير 2024 يوم 1 يناير القادم وخلال الأسبوع الأول من شهر يناير وذلك بالزيادة الجديدة المقررة من قبل رئيس الجمهورية حيث تم زيادة المعاشات خلال شهر سبتمبر الماضي بأكثر من 500 جنيهًا في الشهر وذلك في ظل غلاء المعيشة خلال الفترة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن تاريخ صرف معاشات يناير 2024بالزيادة الجديدة.

تاريخ صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة

ازدادت عمليات البحث عبر جميع المواقع التواصل عن تاريخ صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أن تاريخ صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة يكون خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2024 ويتمكن جميع أصحاب المعاشات بداية من يوم السبت الموافق 2 يناير 2024 صرف معاش شهر يناير 2024 عبر ماكينات الصرف الآلي أو عبر مكاتب البريد المصري.

الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2024

بعد معرفة تاريخ صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة يريد الكثير من المواطنين الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة التي تم صرفها خلال شهر أكتوبر ونوفمبر الماضي وخلال الخطوات التالية نكشف عن كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2024.