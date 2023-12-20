هل يجوز للأرامل والموظفين الجمع بين أكثر من معاش؟ التأمينات الاجتماعية توضح

هل يجوز للارامل والموظفين الجمع بين أكثر من معاش من الأشياء التي يبحث الكثير من الأشخاص عنها، كما أوضح قانون التأمينات الاجتماعية عن الحالات التي يتم فيها الجمع بين أكثر من معاش بحدود أو بدون حدود، وتعتبر المعاشات من أكثر الأشياء وأهمها التي تقدمها الدولة المصرية لمساعدة المواطنين الموظفين الذين وصلوا لسن المعاش.

حالات الجمع بين المعاشات وبين الدخل من المهنة

توجد بعض الحالات التي يحق فيها الجميع بين أكثر من معاش سواء بحدود أو بدون حدود أو بين المعاش ودخل العمل وهذه الحالات يمكن أن تتمثل في الآتي:

يحق الجمع بين المعاشات بقيمة الحد الأدنى للمعاش ويتم تكملة المعاش بهذا القدر.

يمكن الجمع بين الدخل والمعاش وذلك في حدود الحد الأدنى للمعاش التي تحصل عليه.

يمكن أن تحصل المرأة الأرملة على اكثر من معاش مثل معاش زوجها ومعاشها دون حدود وكذلك الأمر بالنسبة للزوج.

كما يمكن للأرملة أن تجمع بين معاشها داخل المهنة ومعاش زوجها دون حدود وكذلك بالنسبة للزوج.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الزوج

يجب توافر بعض الأوراق والمستندات من أجل الحصول على معاش الزوج المتوفى وهذه الأوراق يمكن أن تتمثل في الآتي: