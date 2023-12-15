هتصرف المعاش بدري الشهر ده وكمان بزيادة أثر رجعي لجميع المستفيدين “صرف معاشات يناير  2024” .. أعرف هتقبض

تاريخ صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة هذا ما سنتناول الحديث عنه، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يناير بعدما تداولت بعض الأخبار تفيد بأنه سيتم تقديم ميعاده على أن يتم صرفه يون 1 يناير ويستمر حتى 6 يناير ويستفيد من المعاشات حوالي أكثر من 11 مليون أسرة من كافة أنحاء الجمهورية.

تاريخ صرف معاشات يناير 2024

يثار تساؤل الكثير من المواطنين الذين لديهم معاشات عن تاريخ صرف المعاشات وعن قيمة الزيادة الجديدة حيث:

تبدأ صرف معاشات شهر يناير يومي 1 و 2 لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاش قيمته 1000 جنيه ومضاف إليه الزيادة الجديدة والتي تصل إلى 1300 جنيه.

يومي 3 و 4 لأصحاب المعاشات الذين يتفاضون أكثر من 2000 جنيه مضاف إليه الزيادة الجديدة والتي تصل إلى 2750 جنيه.

آخر يومين للصرف وهما يومي 5 و 6 وذلك للفئة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه مضاف إليه الزيادة الجديدة والتي تصل إلى 3600 جنيه.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش 2023

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن قيمة المعاش 2024 بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: