“من هنا” رابط منصة مظلتي 2023 للاستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة

رابط منصة مظلتي، تعتبر منصة مظلتي من أكثر الموضوعات بحثاً بين الناس في بلدنا العراق، لكي يعرفوا الأسماء المقبولة في الدعم، كما يعد من أشهر البرامج في العراق وهو مختص للأسر التي في حاجة للدعم المادي في الفترة الاقتصادية الصعبة التي تحيط بها البلاد الآن، ومن خلال هذا المقال سنوضح طريقة معرفة الاسماء المقبوله المستحقة للدعم من خلال رابط منصة مظلتي.

رابط منصة مظلتي

إن منصة مظلتي من المنصات التي اشتهرت في الآونه الأخيرة في العراق، وذلك لأنها تدعم الأسر الفقيرة وتلبي احتياجاتهم، ولكن الوزارة وضعت شروط وإجراءات لازمة لقبول التقديم على هذا الدعم وسوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة، ما عليك فقط هو إتباع ما يلي.

طريقة البحث عن اسمك في منصة مظلتي

إليك بعض الخطوات البسيطة للكشف عن أسماء المقبولين، وذلك عن طريق مايلي:-

الذهاب إلي م وقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية انقر فوق برامج الرعاية الاجتماعية. بعد ذلك قم بالنقر على كلمة تبويب. أخيراً، انتظر قليلا وسيظهر أمامك كشف الأسماء المقبولة في المنصة.

شروط الوزارة للحصول على الدعم

أن لا يتعدى عمر المتقدم عن ٦٠ سنة بالنسبة للرجال ولا يقل عن ١٨ سنة.

يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب ان يكون المتقدم مستفيد من اي ضمان اجتماعي آخر.

يكون المتقدم متزوج، ولديه أبناء.

يتم تقديم المستندات بالنسبة للأرامل والمطلقات.

لا يقل عدد الأسرة عن ٤ أفراد.

تقديم ما يثبت المرض أو الإعاقة.

من هنا نكون تعرفنا على رابط منصة مظلتي وأهم ما تقدمه من خدمات.