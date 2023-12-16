زيادة 1280 جنيه في معاشات الشهر المقبل.. تفاصيل زيادة معاشات 2024+ موعد صرف معاشات يناير 2024

تفاصيل زيادة معاشات 2024، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشرى سارة للمواطنين بشأن معاشات عام 2024، تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات بقيمة 195 جنيهًا فأكثر، وذلك بناءً على قيمة المعاش الحالي للمستفيدين، وتصل الزيادة في الحد الأقصى للمستفيد إلى 1280 جنيهًا.

تفاصيل زيادة معاشات 2024

تفاصيل زيادة معاشات 2024، ونحن في موقع “البديل” نسعى لتقديم أحدث الأخبار، ولذا سنقدم لكم التفاصيل المتعلقة بالزيادة في معاشات عام 2024، بالإضافة إلى موعد صرف معاشات يناير 2024 ورابط الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال الرقم القومي على موقع التأمينات الاجتماعية.

بشأن تفاصيل زيادة معاشات عام 2024، صرح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مقابلة تلفزيونية، بأن الحد الأدنى للمعاشات سيتم رفعه إلى 1300 جنيهًا في يناير 2024 بدلاً من 1105 جنيهات، ويبلغ الحد الأقصى الحالي 8720 جنيهًا، وسيتم رفعه إلى 10 آلاف جنيه في بداية يناير المقبل، وبناءً على فئة المستحق، ستتراوح الزيادة بين 195 جنيهًا و 1280 جنيهًا.

أما بالنسبة لموعد زيادة معاشات عام 2024 السنوية، فتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2023، على زيادة قيمة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% في الثلاثين من يونيو من كل عام، وسيتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، وبالتالي، من المقرر أن تتم الزيادة في معاشات عام 2024 في الأول من يوليو المقبل.

موعد صرف معاشات يناير 2024

أما بالنسبة لموعد صرف معاشات يناير 2024، فستبدأ وزارة التضامن في صرف المعاشات المحسنة لأكثر من 10 ملايين مستفيد في الأول من يناير 2024، وسيستمر صرف معاشات يناير 2024 لمدة 6 أيام متتالية، وذلك عن طريق البريد المصري وشركة فوري وماكينات الصرف الآلي للبنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى التطبيق المحمول للمحافظ الالكترونية على الهواتف المحمولة.