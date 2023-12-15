“هنا” رابط الاستعلام عن كشوفات المشمولين لشهر ديسمبر 2023

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية، إن موعد الإعلان عن أسماء المشمولين أمر يهتم به جميع المواطنين المستحقين لهذا الدعم ولقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد القواعد الأساسية للحصول على الوجبة السابعة، كما يصل من يستفيد من هذه الوجبة السابعة حوالي 70 ألف مواطن من الرجال والسيدات فقط.

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية على إعلان الكشوفات الموجود بها أسماء المشمولين بالوجبة السابعة، حيث أعلنت أيضاً أن كشوفات الأسماء يتم الإعلان عنها واحدة تلو الأخرى على حسب المحافظات، من المحافظات الصغيرة وصولا أكبر محافظه من حيث عدد التسجيلات بها، بعد ثلاث أيام فقط يتم الرفع وتحديد الميزانية حسب عدد المواطنين المسجلين.

كما عمل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ الدكتور أحمد الأسدي بالإتفاق مع الأستاذ أحمد خلف الرئيس هيئة الحماية الاجتماعية أن يعلنوا ميعاد صرف الوجبة السابعة ليستعدوا المواطنين العراقيين بالاستفادة منها.

رابط الاستعلام عن كشوفات المشمولين لشهر ديسمبر 2023

وبعد طول إنتظار من المواطنين العراقيين للحصول على الوجبة السابعة والآخيرة فلقد تم تحضير عدد كافي من الوجبات للمواطنين الذين قدموا بالتسجبل ومن خلال السطور القادمة سنوات الإستعلام عن كشوفات المشمولين لشهر ديسمبر ما عليك فقط سوى إتباع ما يلي:-

الذهاب إلى الصفحة الرسمية من على محرك البحث جوجل. كتابة منصة مظلتي. آخر خطوة، يتم النقر على مربع التنزيل. عند تحميل الملف الذي يحمل كشوف المشمولين نضغط على عرض ونقوم بالبحث عن الإسم.

هنا نكون تعرفنا على المشمولين في الرعاية الاجتماعية وأهم الخطوات التي تساعد في ذلك.