“pdf” تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023

تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf، تعتبر أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية تعد الأمر الأكثر اهتماماً بين المواطنين بالعراق حيث أن يبحث عنها الكثير من المواطنين المسجلين في هذه الرعاية الاجتماعية حيث أن يعد برنامج من البرامج الداعمة للمجتمع بشكل عام والمواطن بشكل خاصه.

تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf

الوجبة السابعة والآخيرة، فلقد قام بوضع شروط وإجراءات يجب الإلتزام بها للحصول على الدعم، وهذا سنتعرف عليه في السطور القادمة:

يجب أن يكون المسجل للحصول على هذا الدعم عراقي الجنسية.

يجب أن لا يكون لديه أي عقارات بإسمه.

وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام وهذا بالنسبة للرجال.

أما بالنسبة للسيدات فلا يزيد عمرها عن 55 عام ولا يقل عمرها عن 15 عام.

اسماء الرعاية الاجتماعية pdf

يجب على المواطن اتباع الخطوات التالية الدخول على لينك المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023:-

الذهاب لمنصة مظلتي إضغط على أسماء الوجبة السابعة والآخيرة الموجودة في منصة مظلتي. من خلال القائمة التي ستظهر أمامك قم بالضغط على تحميل الكشوفات. بعد أن يتم تنزيل الملف، أبحث عن إسم المستفيد الذي ترغب بالبحث عنه. عندما تجد إسم المستفيد من هذا الدعم، تحقق من تاريخ الميلاد للتأكد.

منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية 2023

لكي تحصل على المقبولين يجب الذهاب لمنصة مظلتي، وإدخال جميع البيانات المطلوبة بكل دقة، وستظهر جميع الأسماء التي تم قبولها، ومن هنا تستطيع تحميل ملف pdf الموجود به أسماء من تم قبولهم وأرقام البطاقة الذكية.

من هنا نكون تعرفنا على المشمولين في الرعاية الاجتماعية وأهم الخطوات التي يتم الاستعلام عن تلك الأسماء بشكل مفصل.