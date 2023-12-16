“فرحة للمالكين”.. موعد تطبيق زيادة الإيجارات لأصحاب القانون القديم+ متى يتم إخلاء سكان الايجار القديم؟

موعد تطبيق زيادة الإيجارات لأصحاب القانون القديم، في الأيام الأخيرة في مصر، العديد من المواطنين يبحثون عن موعد تطبيق زيادة الإيجارات لأصحاب العقود القديمة قبل بداية العام الميلادي الجديد، تم إصدار قانون جديد بموافقة مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا يشمل الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية مثل المحلات التجارية والشركات الخاصة، وفي هذا المقال، أود أن أوضح موعد تطبيق زيادة الإيجارات لأصحاب العقود القديمة.

موعد تطبيق زيادة الإيجارات لأصحاب القانون القديم

موعد تطبيق زيادة الإيجارات لأصحاب القانون القديم، زيادة الإيجارات لأصحاب العقود القديمة ستتم في شهر مارس من كل عام، حيث يتم زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%، تم تطبيق الزيادة الأولى خلال شهر مارس 2023، وسيستمر تطبيق الزيادة حتى شهر مارس 2027.

متى يتم إخلاء سكان الايجار القديم؟

أما بالنسبة للإخلاء، فإنه يتم وفقًا للقانون بعد انتهاء فترة العقد التي يتم الاتفاق عليها بين المالك والمستأجر، ويكون ذلك بعد مرور خمس سنوات من بداية العقد، في حالة رفض المستأجر تسليم الوحدة المستأجرة للمالك بعد انتهاء فترة العقد، يتعين على المالك التقدم بطلب للمحكمة الدستورية العليا للحصول على قرار بإخلاء الوحدة، وعند الحصول على القرار يتم تنفيذه بمساعدة الشرطة.