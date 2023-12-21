“شوف نفسك مستحق للدعم” شروط الضمان الاجتماعي المطور 2024

شروط الضمان الاجتماعي المطور، قام الضمان الاجتماعي بتوفير عروض مميزة للطلاب بشكل مميز ومطور وايضاً يمكن للطلاب الاستفادة من هذا العرض والتقديم فيه بشكلين إما أن يتم التسجيل كفرد مستقل أو التسجيل كتابع لرب الأسرة ولكن يجب أن يتم العلم أن وزارة الضمان الاجتماعي وضعت شروط مهمة لكلا الحالتين ولذلك ومن أهم شروط الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

اذا تم التقديم في الضمان الاجتماعي في صورة فرد مستقل تكون الشروط:

أن يكون عمر الطالب المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 25 عام.

‏يشترط أن يكون الطالب مسجل في أي جامعة من جامعات المملكة العربية السعودية.

‏ألا يكون الطالب يحصل على أي وسائل دعم المقدمة من المملكة العربية السعودية كالآتي دور الأيتام أو دور الإيواء أو الرعاية الصحية أو يكون الطالب مسجون.

لديه مكان للسكن خاص به وخصوصا إذا كان الطالب متقدم للحصول على الدعم في شكل مستقل ولكن في حالة عدم توفر الشقة أو مكان السكن الخاص يمكن أن يتم التقديم للحصول على الدعم من التضامن الاجتماعي في صورة تابع لرب أسرة.

‏يمكن أن يتم التقديم في الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي كتابع لرب أسرة عندما يكون الطالب مقيم في السكن الخاص بالجامعة ولكن بشرط أن يكون الطالب من الأشخاص المنتظمين في الدراسة وفي الذهاب إلى الجامعة.

المستندات المطلوبة للتسجيل كفرد مستقل

‏لكي يتمكن الطالب من الحصول على الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي لابد أن يتم تقديم مجموعة من الأوراق التي تثبت أن الطالب له أحقية في الحصول على الدعم:

تقديم عقد إيجار موثق.

تقديم أوراق ملكية باسم الشخص المستفيد.

شهادة من سكن الجامعة أو المعهد في حالة إقامة الطالب في السكن الجامعي.

الشهادة العسكرية إذا كان الطالب المتقدم من الكليات العسكرية.

‏ختاماً لموضوعنا تم استعراض الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور والمستندات المطلوبة.