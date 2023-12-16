قائمة شهر ديسمبر.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية+ خطوات الاستعلام عن المشمولين

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، في الفترة الأخيرة، زاد البحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، ويأتي هذا في سياق قرب نهاية شهر نوفمبر 2023، حيث أعلنت وزارة العمل العراقية عن توفر أسماء المستفيدين على موقعها الرسمي، يمكن للمواطنين الاستعلام عن هذه الأسماء عبر منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يمكن للمواطنين العراقيين المستفيدين تحميل جميع الكشوف التي تتعلق بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال نظام “مظلتي”، يجدر بالذكر أن أكثر من ربع مليون مواطن عراقي تم قبولهم للحصول على هذه الرعاية.

تستمر الحكومة العراقية في السعي لتحقيق الرعاية الاجتماعية الشاملة وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية للمواطنين، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم.

خطوات الاستعلام عن المشمولين

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، تعمل الحكومة العراقية على تقديم دعم فعّال للمواطنين من خلال توفير فرص العمل والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، وفيما يلي سنوضح كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في برامج الرعاية الاجتماعية: