“الأسعار بقت نار” نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر يناير 2024

نصيب الفرد من السلع التموينية، تعد السلع التموينية من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة لمحدودي الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم كله بسبب الحروب والصراعات والأوبئة، خاصة في الآونة الأخيرة، لذلك يسأل الكثير من المواطنين عن نصيب الفرد من السلع التموينية.

نصيب الفرد من السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد الأفراد في البطاقة التموينية لا يتجاوز أربع أفراد.

أن نصيب الفرد هو زجاجة زيت لكل فرد بحد أقصى أربع زجاجات لكل بطاقة تموينات.

من السكر كيلو جرام من السكر لكل فرد بحد أقصى ستة أكياس لكل بطاقة.

تفاعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع أزمة السكر التي تواجهها البلاد في الآونة الأخيرة والتي كانت سببا في شكوى الكثير من المواطنين، حيث ارتفع سعر السكر لحد يصل إلى 50 جنيها، لذلك قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف 2 كيس من السكر على كل بطاقة تموينية بسعر 27.5 للكيلو بداية من يوم 15 من الشهر الجاري، وذلك بهدف تخفيف الحمل عن كاهل المواطن.

خدمات أخرى ببطاقة التموين

من المعروف أن خدمات بطاقة التموين لا تقتصر على السلع التموينية فحسب بل إنها وسيلة لصرف الخبز المدعوم من قبل الدولة.

يكون نصيب الفرد من الخبز بشكل يومي خمسة أرغفة لكل فرد بحد اقصى 25 رغيف للبطاقة الواحدة.

كما أنه يمكن للفرد أن يستبدل الخبز الذي لم يتم صرفه خلال الشهر بنقاط لصرف سلع تموينية في نهاية الشهر، وهي تعد ايضا من الخدمات التي تحث المواطنين على الاقتصاد في استهلاك الخبز.

ختاما نرجو أن نكون قد وفقنا في الإجابة على سؤال نصيب الفرد من جميع أنواع السلع التموينية.