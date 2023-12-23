اعرف حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية// نصيب الفرد من الخبز في البطاقة التموينية

زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية، تعد السلع التموينية من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل في الدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، والتي تتمثل في ارتفاع الأسعار بشكل مذهل، مما يجعل الكثير من محدودي الدخل يأملون في زيادة الدعم المقدم لهم من الدولة.

زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين ، وأن نصيب الفرد ثابت كما هو ، وهو عبارة عن 50 جنيه لكل فرد من أفراد الأسرة المقيدين ببطاقة التموين بحد اقصى أربع أفراد.

أما عن السلع التموينية التي يستحقها الفرد في بطاقة التموين فهي عبارة عن زجاجة زيت لكل فرد بحد أقصى أربع زجاجات للبطاقة الواحدة ، وكيس سكر لكل فرد بحد أقصى ست أكياس من السكر لكل بطاقة.

نصيب الفرد من الخبز في البطاقة التموينية

كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد من الخبز في بطاقة التموين لم يمس وانه عبارة عن خمسة أرغفة لكل فرد تم إثباته في منظومة الخبز.

كما أنه من الخدمات المقدمة أيضًا على البطاقة التموينية امكانية استبدال الخبز الذي لم يتم صرفه خلال الشهر بنقاط يمكن استبدالها في آخر الشهر بسلع تموينية متنوعة ، ومن هنا يتضح لنا أهمية البطاقة التموينية لشريحة عريضة من المجتمع المصري.

ختاما نرجو أن نكون قد قدمنا لكم إجابة وافية عن زيادة نصيب الفرد من كافة السلع التموينية.