“فلكياً” موعد بداية شهر رمضان 2024// موعد عطلة عيد الفطر

موعد شهر رمضان 2024، لا شك أن شهر رمضان هو أفضل الشهور الهجرية عند كل مسلم ومسلمة في العالم الإسلامي ، حيث انه شهر التقرب الى الله سبحانه وتعالى ، فهو شهر الصوم وقراءة القرآن ، والتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، والصوم، والزكاة وغيرها من أوجه العبادة التي نتمنى أن يبلغنا الله شهر رمضان وأن يتقبل منا عبادتنا فيه، لذلك يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن موعد شهر رمضان 2024.

موعد شهر رمضان 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 ، وأن عدته ستكون 30 يوما.

كما أكدت كافة الحسابات الفلكية التي أجراها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن موعد عيد الفطر لعام 2024 الموافق 1445 هجرية، فسوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل المقبل.

كذلك فإنه من المتوقع بحسب الدراسات الفلكية التي أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية أن عيد الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة 1445 هجرية يوافق يوم الأحد 16 من شهر يونيو 2024.

يمثل عيد الاضحي المناسبة الدينية الأخيرة في العام الهجري، ويكتمل فيه ركن من أركان الإسلام وهو فريضة الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.

موعد عطلة عيد الفطر

بناء على التقديرات الفلكية سالفة الذكر فإنه من المتوقع أن تكون أيام عطلة عيد الفطر على النحو التالي.

وقفة عيد الفطر المبارك والتي توافق يوم الإثنين 8 من شهر أبريل 2024 ، وحتى يوم الخميس ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

ختاما نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض الكثير من المواعيد التي يبحث عنها المسلمون ومنها مواعيد الأعياد وموعد شهر رمضان.