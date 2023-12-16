الحكومة ظبطت وحطت الأسعار المسعرة للسلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية+موعد تطبيق هذه الأسعار وماهي عقوبة المخالفة

الأسعار المسعرة للسلع الغذائية، يرغب العديد من المواطنين في معرفة أسعار السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية بعد مبادرة الحكومة لتخفيض كافة أسعار السلع الغذائية، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين، والمساهمة في سد الاحتياجات الأساسية، وذلك يعتبر مرجع لهم بمعرفة تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية.

الأسعار المسعرة للسلع الغذائية

يتساءل المواطنون في الوقت الحالي عن الأسعار المسعرة للسلع الغذائية، بعدما شاهدنا انخفاض ملحوظ في أسعار بعض المواد الغذائية، حيث أصبحت أسعار بعض السلع كالآتي:

أصبح سعر الأرز المعبأ 31,19 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الفول المعبأ 40,3 جنيه.

سعر كيلو الدقيق المعبأ أصبح ب 22,94 جنيه.

أصبح سعر زيت عباد الشمس ( أصناف متنوعة) ب 64,69 جنيه للتر.

سعر كيلو السكر المعبأ أصبح ب40 جنيه.

سعر كيلو المعكرونة المعبأة أصبح ب23,63 جنيه.

سعر كيلو العدس المعبأ ( صحيح ) أصبح ب52,02 جنيه.

زيت الذرة كريستال أصبح سعره 81,75 جنيه للتر الواحد.

سعر البيض البلدي أصبح ب 5,24 جنيه.

توفير السلع بكميات مناسبة

كثرت التساؤلات في الآونة الأخيرة على السلع الغذائية وهل سوف ستكون متوفرة بشكل كافي أم لا في السنوات القادمة، وكان الرد من قبل الوزارة كالتالي: