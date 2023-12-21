“عشان ميضحكش عليك” حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 75 جنيه (وزارة التموين المصرية)

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 75 جنيه، انتشرت بعض الأقوال في الفترات الأخيرة عن أن هناك زيادة في نصيب الفرد من السلع التموينية، وتقدر هذه الزيادة بواقع 75 جنيها للفرد الواحد على كل بطاقة تموينية، وانصافا للحق لابد أن نقول أن بعض أعضاء مجلس النواب قد تقدموا بطلب إلى وزير التموين بغرض زيادة دعم الفرد من السلع التموينية ومن خلال مقالنا نتعرف على حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 75 جنيه.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 75 جنيه

إن زيادة نصيب الفرد في الدعم التمويني سيؤدي إلى زيادة السلع والمنتجات المقدمة للأفراد المستحقة للدعم التمويني، ولكن هذا الأمر يطبق بالفعل وإنما هو عبارة عن طلبات أمام وزير التموين، وينبغي أن نعرف أن نصيب الفرد في الدعم التمويني يكون كالآتي:

يستحق الفرد في الدعم التمويني 800 جرام من الزيت ، وكيلو واحد من السكر.

يقوم كل فرد بصرف الدعم المستحق له من أي مكتب تكويني قريب من منطقته التي يسكن بها.

نستطيع معرفة الجديد في عالم التموين عن طريق الدخول الى الموقع الخاص بوزارة التموين.

أهمية الدعم التمويني

إن الدعم التمويني أهمية كبرى عند جميع المستفيدين، حيث يسهل على المستحقين لهذا الدعم كثيرا من أعباء الحياة، ويوفر لهم كثيرا من السلع المحتاجين إليها، وتأتي أهمية الدعم التمويني في الآتي:

في أنه يوفر على الناس شراء الزيت والسكر من الأسواق، والتي ارتفعت أسعارها بشكل مخيف في الفترات الأخيرة.

الجدير بالذكر أنه عند زيادة الدعم التمويني سوف تزداد بعض السلع لكل فرد فى بطاقة التموين، وسوف يستحق كل شخص أكثر من ساعة تموينية مدعمة.

إلى هنا نكون قد أفضنا الحديث عن حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين حتى يكون الجميع على دراية بالأمر.