وزارة التعليم المصرية تُعلن عن موعد أجازة نصف العام 2024// مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

موعد أجازة نصف العام، يبحث الكثيرون من أولياء الأمور عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، لمعرفة مواعيد امتحانات أبنائهم في صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، وكذلك الشهادة الإعدادية، استعدادا لهذه المرحلة الهامة من العام الدراسي، ورغبة منهم كذلك في معرفة موعد أجازة نصف العام.

موعد أجازة نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الفصل الدراسي الأول والذي قد بدأ يوم الـ 30 من شهر سبتمبر للعام الجاري سوف ينتهي يوم الـ 25 من يناير القادم لعام 2024، وهذا بعد يتم الإنتهاء من إمتحانات الشهادة الإعدادية.

حيث تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الذي يوافق الـ 27 من يناير القادم، وتمتد لمدة 15 يومًا وتنتهي يوم الخميس الذي يوافق الـ 8 من فبراير من نفس العام، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الذي يوافق الـ 10 من فبراير لعام 2024.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

أعلنت وزارة التعليم أن امتحانات الترم الأول لصفوف النقل سوف تبدأ يوم الـ 9 من يناير القادم.

بينما تبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية و الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي العام يوم السبت الموافق 14 يناير 2024.

بذلك تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بداية من يوم الـ 21 إلى الـ 25 وعلى مدى خمسة أيام لينتهي هذا الفصل الدراسي ليوم الخميس الذي يوافق الـ 25 من يناير.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 حتى يوم 30 مايو 2024.

ختاما نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، والشهادة الإعدادية.