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أزمة السكر تتفاقم في مصر و”التموين” يكشف عن أماكن صرف السكر الحر+ صرف السكر لأصحاب البطاقات التموينية
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السكر الحر على بطاقات التموين لليوم الرابع بسعر 27 جنيه للكيلو، لتلبية احتياجات كافة المواطنين من سلعة السكر، حيث توفر الوزارة السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الموجودة على مستوى المحافظات الجمهورية.
أماكن صرف السكر الحر
أماكن صرف السكر الحر، يتساءل المواطنون المصريين عن أماكن صرف السكر الحر، خاصة بعد انخفاض سعره بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث يسألون عن أماكن صرفه نظرا للإقبال الشديدة عليه من قبل الجميع، وكان الرد على هؤلاء كالتالي:
- يتم بيع السكر الحر في جميع المنافذ التمويلية في كل المحافظات.
- بالإضافة إلى مبادرة تخفيض أسعار المواد الغذائية التي قامت بطرحها وزارة التموين في كثير من المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي و بدالي التموين.
صرف السكر لأصحاب البطاقات التموينية
أتاحت أيضا وزارة التموين للمواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية إمكانية صرف السكر لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يتم صرف السكر كالتالي:
- أكدت وزارة التموين أنه يتم بيع السكر الحر في كافة المنافذ التموينية والتي يبلغ عددها 40 ألف بين المجمعات الاستهلاكية.
- ويتم صرف السكر لجميع أصحاب البطاقات التموينية بكميات تبلغ قيمتها نحو ثلاثين ألف طن سكر حر، فضلا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
- يتم صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين أو أقل، ويتم صرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 4 أفراد أو أكثر بسعر 27 جنيه للكيلو، ويتم تسديدها نقدا.
- وأشارت أيضا وزارة التموين إلى أنه يتم صرف السكر الحر لكافة المنافذ التموينية بواسطة مخازن شركات الجملة العامة المصرية، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع المحافظات الجمهورية.