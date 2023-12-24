أزمة السكر تتفاقم في مصر و”التموين” يكشف عن أماكن صرف السكر الحر+ صرف السكر لأصحاب البطاقات التموينية

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السكر الحر على بطاقات التموين لليوم الرابع بسعر 27 جنيه للكيلو، لتلبية احتياجات كافة المواطنين من سلعة السكر، حيث توفر الوزارة السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الموجودة على مستوى المحافظات الجمهورية.

أماكن صرف السكر الحر

أماكن صرف السكر الحر، يتساءل المواطنون المصريين عن أماكن صرف السكر الحر، خاصة بعد انخفاض سعره بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث يسألون عن أماكن صرفه نظرا للإقبال الشديدة عليه من قبل الجميع، وكان الرد على هؤلاء كالتالي:

يتم بيع السكر الحر في جميع المنافذ التمويلية في كل المحافظات.

بالإضافة إلى مبادرة تخفيض أسعار المواد الغذائية التي قامت بطرحها وزارة التموين في كثير من المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي و بدالي التموين.

صرف السكر لأصحاب البطاقات التموينية

أتاحت أيضا وزارة التموين للمواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية إمكانية صرف السكر لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يتم صرف السكر كالتالي: