وزارة التموين المصرية تُعلن موعد صرف السلع التموينية شهر يناير 2024.. السلع التموينية المتاحة في شهر يناير

موعد صرف السلع التموينية شهر يناير، يبحث الكثير من الناس في مواقع التواصل الاجتماعي عن الأخبار المتعلقة بموعد صرف السلع التموينية في شهر يناير، وذلك لأن الدعم التمويني يمثل عاملا هاما من العوامل المساعدة على تجاوز صعوبات الحياة الاجتماعية.، نظرا لارتفاع أسعار السلع في الأسواق، ولهذا فإن كثير من الأسر تحاول أن توظف السلع التموينية التي تستحقها من الدعم التمويني توظيفا جيدا.

موعد صرف السلع التموينية شهر يناير

من المعروف أن السلع التموينية يتم صرفها بدءا من أول يوم في الشهر، وكذلك في شهر يناير فقد قررت وزارة التموين الآتي :

صرف السلع التموينية شهر يناير بدءا من يوم 1 يناير لعام 2024، على أن يستمر الصرف للسلع التموينية طوال عشرة.

وبعد ذلك يتم صرف الدعم التمويني فقط طوال الشهر، أما السلع فمدتها عشرة أيام فقط من بداية الشهر.

قد صرحت وزارة التموين أن جميع المعلومات المتعلقة بصرف السلع التموينية تكون متاحة على الموقع الخاص بالوزارة.

السلع التموينية المتاحة في شهر يناير

لقد أصدرت وزارة التموين بيانا بالسلع التموينية المتاحة أمام المواطنين في شهر بناير، والتي يمكن الاستفادة منها في مواجهة غلاء المعيشة، ومن هذه السلع ما يأتي:

الزيت وسعره داخل السلع التموينية يكون 25 جنيها.

السكر ويكون سعره في السلع التموينية عشرة جنيهات ونصف.

الأرز وسهرة عشرة جنيهات ونصف.

مكرونة وزن 400 جرام وسعرها 6 جنيهات.

عدس وزن 500 جرام وسعرها 12 جنيها.

صلصة وزن 300 جرام وسعرها 6 جنيهات.

في النهاية نتمنى أن نكون قد وفينا الحديث عن الموعد المحدد لصرف السلع التموينية خلال شهر يناير.