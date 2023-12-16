بـ tawdif.men.gov.ma نتائج مباراة التعليم 2024 في المغرب وموعد إجراء الاختبار الكتابي للمقبولين

أطلقت وزارة التربية الوطنية مباراة التعليم 2024، والتي في ضوئها تقريبًا سيتم تعيين حوالي 20 الف منصب، حيث يُوزعوا بالمناصب وفقًا للجهات وحسب الحاجة في كل منطقة من مناطق المملكة المغربية، ونوضح لكم في تقرير كيفية الاستعلام عن المقبولين والتفاصيل الخاصة بهذه المبارة، فضلًا كونوا معنا.

لوائح القبول في مباراة التعليم 2024

وضحت وزارة التهذيب المغربية أن عملية الإعلان عن لوائح القبول بمباراة التعليم للعام 2024 سوف تكون يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر ديسمبر الماضي، حيث تكون المباراة على النحو التالي:

إعلان لوائح المقبولين في المباراة يوم الأربعاء الثالث عشر لشهر ديسمبر 2023.

يومي الخميس والجمع 14 و15 من شهر ديسمبر يومين لبث الطعون على النتائج.

اليوم السبت السادس عشر لديسمبر موعدًا لإجراء الاختبار الكتابي للمرشحين المقبولين.

الاستعلام عن مباراة التعليم 2024

انتهى التسجيل في مباراة التعليم هذه في التاسع من شهر ديسمبر الجاري، ويمكن للسادة المتقدمين في هذه المباراة التعرف الآن على المشمولين في المباراة والمقبولين من خلال ثلاث خطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

يتوجه المستعلم إلى موقع بوابة التوظيف العمومي في دولة المغرب التابع لوزارة التهذيب الوطنية.

يختار نتائج مباراة التعليم 2024.

يسجل المطلوب منه، ثم ينقر على استعلام.

بعدها يتبين له هل تم قبوله أم لا، مع العلم أن المقبولين فقط هم من توافرت بهم الشروط الخاصة بالمباراة، ويستعدوا اليوم لإجراء الاختبار الكتابي، ومن يتم قبوله بشكل نهائي سيتم تعينه في المنصب المتوافق مع مؤهله، وذلك في الجهة المناسبة حسب المطلوب، ونتمنى التوفيق لجميع المتقدمين.