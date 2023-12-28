“أفرحوا هتقبضوا قريب” موعد صرف مرتبات الموظفين شهر ديسمبر 2023

موعد صرف مرتبات الموظفين، دارت محركات البحث في الساعات الماضية عن موعد صرف المرتبات بالنسبة للموظفين، حيث تبذل وزارة المالية جهودها من أجل عدم تأخير المرتبات وصرفها في مواعيدها المحددة لها، وهذا وفاء لاحتياجات المواطنين الذين ينتظرون المرتبات بفارغ الصبر لسد احتياجاتهم، وفي السطور التالية سوف نعرض بعض المعلومات عن موعد صرف مرتبات الموظفين.

موعد صرف مرتبات الموظفين

تيسر وزارة المالية في صرف مرتبات العاملين بالدولة على سياسة حكيمة، وهي تتمثل في الآتي:

التبكير بمواعيد صرف المرتبات إن أمكن ذلك، مع مراعاة الإعلان عن مواعيد صرف المرتبات على الموقع الخاص بها.

تبدأ صرف المرتبات تباعا، بمعنى أنه يتم تقسيم المؤسسات الحكومية إلى أفواج، وتبدأ وزارة المالية بصرف مرتبات الفوج الأول، وعندما ينتهي تقوم الوزارة بصرف المرتبات للفوج الذي يليه.

كما صرحت وزارة المالية أن مرتبات الموظفين عن شهر ديسمبر سيتم صرفها بدءا من يوم 24 ديسمبر الحالي.

دور الدولة في مرتبات الموظفين

إلى جانب تنظيم صرف مرتبات الموظفين فإن وزارة المالية، تعمل على زيادة المرتبات تلبية للاحتياجات العامة وتزامنا مع الغلاء الذي نشهده في السلع والمنتجات، كما تقوم الوزارة بالآتي:

بيان راتب كل موظف، وقيمة الزيادة التي تضاف على الراتب.

إعلان تفاصيل المرتبات على الموقع الخاص بها، حتى يمكن للجميع الدخول على الموقع ومعرفة كافة التفاصيل.

إتاحة جميع المرتبات في ماكينات الصراف الآلى أمام المواطنين في الموعد المحدد.

كما تهيب الدولة المواطنين بعدم التزاحم على الماكينات تجنبا للإصابات التي تنتج عن التزاحم.

كما تحرص وزارة المالية على ضرورة صرف المرتبات قبل مواعيدها في حالة الأعياد والمواسم.

ختاما نتمنى أن نكون قد وفقنا في الحديث عن الموعد المخصص إلى صرف مرتبات الموظفين، آملين تحقيق الاستفادة للجميع.