Kudüs Fatihi|موعد الحلقة الجديدة من صلاح الدين+ نبذة عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي

موعد الحلقة الجديدة من صلاح الدين، يبحث المشاهدين عن الحلقة الجديدة من صلاح الدين على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويلاقي المسلسل نجاحا وإقبالا جماهيريا رغم عرضه منذ فترة قصيرة، حيث يتناول المسلسل قصة الفاتح صلاح الدين الأيوبي وأهم الفتوحات التي واجهته والأحداث التاريخية التي حدثت في هذه الحقبة الزمنية التي عاشها القائد صلاح الدين الأيوبي.

موعد الحلقة الجديدة من صلاح الدين

موعد الحلقة الجديدة من صلاح الدين، يتصدر موعد الحلقة الجديدة من صلاح الدين محركات البحث لما لاقاه المسلسل من إقبالا كبيرا حيث استطاع المسلسل منذ أول حلقة جذب شريحة جماهيرية كبيرة سواء على الصعيد التركي أو على الصعيد العربي، ويعرض المسلسل يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على قناة TRT1 التركية، ويمكن مشاهدة الحلقة مترجمة في اليوم التالي من عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتعتبر قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات التي تعرض الدراما التركية مترجمة فور عرضها في تركيا.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي دراما تركية تاريخية من إنتاج أكلي فيلم وإخراج سدات إنجي، ويلعب دور القائد صلاح الدين الأيوبي الممثل التركي اوغور جونيش، وقد عرضت أولى حلقات المسلسل في نوفمبر الماضي وحقق نسبة مشاهدات عالية منذ اليوم الأول، وتحقق المسلسلات التركية بشكل عام نجاحا كبيرا وخاصة المسلسلات التركية التاريخية بداية من المسلسل التركي الشهير حريم السلطان وحتى مسلسل قيامة ارطغرل، ومن المسلسلات التركية التاريخية التي تعرض حاليا وتحقق نجاحا كبيرا أيضا هو مسلسل المؤسس عثمان.