اكتشاف خيانة يعقوب وتحالف السادة مع عثمان أحداث ساخنة في إعلان الحلقة 141 مسلسل عثمان وطريقة مشاهدة الحلقة الجديدة

إعلان الحلقة 141 مسلسل عثمان، يتصدر إعلان الحلقة 141 مسلسل عثمان محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي سواء التيك توك أو الفيسبوك أو انستجرام، حيث ينتظر المتابعين الحلقة القادمة بكل ترقب وشغف وخاصة بعد الأحداث المشوقة التي عرضت في الحلقة السابقة، كما يترقب المتابعين الإعلان الرسمي الثاني للحلقة القادمة على الصفحة الرسمية للمسلسل حيث يحقق المسلسل نجاحا كبيرا على الصعيد التركي والصعيد العربي.

إعلان الحلقة 141 مسلسل عثمان

تم عرض إعلان الحلقة 141 مسلسل عثمان فور عرض الحلقة السابقة على قناة ATV التركية، حيث انتهت الحلقة بالعديد من الأحداث المشوقة، قام غونجا باعترافه فيما يخص تزوير الوثيقة بعد كشف علاء الحقيقة، كما قام المؤسس عثمان بإعطاء أوامره بالقضاء على جاكوب بعدما اكتشف خيانته ضد قبيلة الكايي، بالإضافة إلى محاولة عثمان القضاء على المغول والتخلص منهم نهائيا.

يعرض المسلسل في تركيا أسبوعيا مساء الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، بينما تعرض الحلقة مترجمة اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وبعد عرض الإعلان الرسمي الأول ينتظر المتابعين بفارغ الصبر عرض الإعلان الثاني للحلقة القادمة على الصفحات الرسمية للمسلسل.

مسلسل المؤسس عثمان

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أنجح المسلسلات التركية التي تعرض في الفترة الحالية، ويحقق المسلسل نسبة مشاهدات عالية جدا بين الجمهور التركي والجمهور العربي، ويعتبر المسلسل استكمالا لمسلسل قيامة ارطغرل، ويتناول مسلسل المؤسس عثمان فترة تولي حكمه على الدولة العثمانية وتأسيسها والنهوض بها وجعلها من الدول القوية والغنية، كما يواجه عثمان الكثير من التحديات والعقبات التي تحول بينه وبين تقوية الدولة العثمانية مثل صراعاته مع قبيلته بالإضافة إلى معارك المغول والتتار والصليبيين.