سلي طفلك ونزل تردد قناة كراميش+ أغاني قناة كراميش

تردد قناة كراميش يبحث عنه الكثير من الأمهات ممن يفضلون أن يشاهد أطفالهم الأغاني الممتعة المخصصة للأطفال وغيرها من المحتويات الرائعة التي تقدمها هذه القناة التي توفر محتوى خاص وملائم للأطفال بدون أن يتعدى حدود الأخلاقيات والمعايير المخصصة لهم، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض التردد الجديد الخاص بهذه القناة وغيرها من المعلومات الأخرى.

تردد قناة كراميش

تردد قناة كراميش، في النقاط التالية سوف نعرض لكم تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وذلك كما يلي:

تردد القناة على نايل سات هو 11643.

تردد القناة على عرب سات هو 11390.

معلومات حول قناة كراميش

تعد قناة كراميش واحدة من أبرز وأهم قنوات الأطفال التي تقوم بتقديم محتوى مميز للغاية يلائم الفئات المختلفة من الأطفال حيث تم إطلاق هذه القناة في أول ظهور لها عام 2009، وتشتمل القناة على مجموعة مميزة ورائعة للغاية من المنشدين من كافة الأعمار ممن قدموا كثير من الفيديوهات الرائعة للأطفال، هذا فضلًا عن تقديم القناة أفلام كرتونية رائعة ومميزة تنقل للأطفال الكثير من المعلومات والنصائح سواء الاجتماعية أو الثقافية وغيرها.

أغاني قناة كراميش

تعمل قناة كراميش على توفير مجموعة مميزة للغاية من الأغاني والأفلام المميزة ومن بين هذه الأعمال ما سنقدمه لكم في النقاط التالية:

صار كبير وكبرت.

نبي الشفاعة.

الماما والبابا.

بدي ممية.

عيني واوا.

يا بابا عمر فلوس.

وين رايح.

مشوار.

الغشاش.

جيبولي حليب.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بمجموعة من المزايا التي جعلت منها واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، ومن أبرز هذه المزايا ما يلي: