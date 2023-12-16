“1000 جنية في جيبك حالًا” .. رابط التسجيل في منحة العمالة بالرقم القومي 2024 + الشروط والأوراق الطلوبة

وزارة العمل أعلنت بفخر عن إطلاق منحة جديدة موجهة للعمالة غير المنتظمة، تعكس حرص الحكومة على دعم العمال الذين تأثروا بالظروف الاقتصادية الصعبة، يأتي هذا القرار في إطار استجابة فعّالة لتحديات العمالة اليومية في قطاع التشغيل، حيث تقدم المنحة على مرحلتين، كل منهما يتكون من ثلاث دفعات، وتصل قيمة المنحة إلى 500 جنيه إسترليني.

رابط التسجيل في منحة العمالة بالرقم القومي

لتسهيل الوصول إلى هذه المنحة، وزارة القوى العاملة أصدرت رابط التسجيل الذي يمكن العمال غير المنتظمين من الاستفادة من هذه الدعم المالي.

يجب على العمال تحديث بياناتهم في قاعدة البيانات الوطنية للتأكد من صرف المنحة بشكل فعال، وتحديثها سيتم عبر تسجيل الرقم القومي والمعلومات الشخصية الأخرى.

تأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار مبادرة “زيادة قيمة المنح الأربعة السنوية”، التي تستهدف بشكل خاص فئات العمالة الغير منتظمة التي تعاني تأثيرات سلبية نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة.

يتنوع مبلغ المنحة المالية التي سيتم صرفها بين 800 و2000 جنيه مصري، وسيتم توزيع هذه القيمة على عدة أشهر لتحقيق أقصى فائدة للمستفيدين.

على سبيل المثال، سيتم صرف منحة شهرية قدرها 500 جنيه لبعض العمال، مع تقسيم المبلغ على فترة زمنية معينة، في حين ستستفيد بعض الفئات الأخرى من منحة قدرها 1000 جنيه لمدة شهرين.

يأتي هذا النهج لتلبية احتياجات العمال المتنوعة وتقديم دعم مالي فعّال.

لتقديم طلب للحصول على هذه المنحة، يتعين على العمال اتباع عدة خطوات عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة https://www.manpower.gov.eg/، يشمل ذلك إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الرباعي، رقم الهاتف، والرقم التأميني، إلى جانب تحديد المهنة والحالة الاجتماعية والموقف من التجنيد.

بعد استكمال هذه الخطوات، يتم النقر على زر “حفظ” لإتمام عملية التسجيل بنجاح.