ابدئي بالتسجيل الآن.. منحة المراة الماكثة بالبيت 2024 في الجزائر وفق تلك الشروط

قدمت الحكومة الجزائرية الكثيرة من طرق الدعم والتمكين إلى الشعب الجزائري، وكان من ضمن الفئات التي حظيت باهتمام كبير هي السيدة الجزائرية، حيث تقديم منحة المراة الماكثة بالبيت ضمن منحة البطالة في الجزائر، حيث دعم السيدة بالمنزل ومساعدتها لتربية أبنائها ومحافظتها على أسرتها، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذه المنحة، فتابعوا معنا.

منحة المراة الماكثة بالبيت 2024

حفاظًا على السيدة الجزائرية والتغلب على الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر، تم تقديم منحة السيدة الماكثة في المنزل، حيث تأتي شروط الحصول عليها على النحو التالي:

أن تكون السيدة جزائرية الجنسية.

عمر السيدة يجب أن يكون من 19 سنة وحتى سن 40 سنة فقط.

يجب أن تمتلك السيدة مؤهل جامعي.

شرط أساسي الإقامة على الأراضي الجزائرية.

لا ينبغي أن يكون سبق أن حصلت السيدة على تلك المنحة.

ينبغي أن يكون لدى السيدة أطفال.

طريقة الحصول على منحة المراة الماكثة بالبيت 2024

إن توافرت بكِ الشروط السابقة، فإنه بإمكانك الحصول على هذه المنحة، وذلك من خلال تسجيلك بالخطوات التالية:

عليكِ الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. انقري على منحة البطالة ومنها منحة المرأة الماكثة داخل المنزل.

حددي الولاية التابعة لها، ومن ثم أدخلى أي بيانات مطلوبة منك للتسجيل.

استكملي التسجيل وأرفقي المستندات المطلوبة، ثم النقر على حفظ من أجل استكمال التسجيل.

وفي حالة إن كانت شروط المنحة تنطبق عليكِ فسوف يتم الرد عليكِ وشمولك بالمنحة وتقديمها لكِ، علمًا بأن المنحة ستساعدك على تلبية الاحتياجات الخاصة بك لك ولأسرتك.