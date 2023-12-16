“أبيض وأحمر وبلدي” .. سعر كرتونة البيض الأحمر+ سعر كرتونة البيض اليوم( الابيض)

سعر كرتونة البيض الأحمر التي يبحث عنها المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وقيام بعض التجار بزيادة الأسعار عن المعدل الطبيعي المصرح بها من قبل شعبة الثروة الداجنة، حيث أعلنت الشعبة أن سعر الكرتونة للأحمر سوف تكون 140 جنيهًا كما أعلنت وزارة الزراعة أن سعر طبق البيض ثابت في هذه الفترة كما أن إجمالي إنتاج مصر حوالي 13 مليار من البيض سنويًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

سعر كرتونة البيض الأحمر، يعتبر إنتاج مصر من البيض إنتاج كافي للاستهلاك المحلي للمواطنين، حيث أن إنتاج القطاع التجاري يكون كما يلي:

إجمالي الدواجن في القطاع التجاري يكون 1.4 مليار طائر.

أما الإنتاج الريفي من الدواجن يكون حوالي 320 دجاجة.

يوجد في البلاد عدد 30 مؤسسة بها طيور خالية من أي أمراض الطيور، ضمن مشروع الدواجن الذي يهدف إلى الحفاظ على سلالات الدواجن من الانقراض وكلف هذا المشروع قرض دولي بمبلغ 12 مليار دولار.

يكفي البيض المنتج حاجة المستهلك ويصدر الباقي للخارج، وذلك الهدف من المشروعات التي ترعاها الدولة.

سعر كرتونة البيض اليوم

يبحث جميع المواطنين والتجار عن سعر كرتونة البيض الأحمر والبيض الأبيض لمعرفة السعر الدقيق للشراء، ويكون السعر كما يلي:

سعر الكرتونة للبيض الأبيض يكون 135 جنيه.

سعر الكرتونة للبيض الأحمر يكون 140 جنيه.

تعمل وزارة الزراعة على توفير أفضل اللقاحات والاعلاف للدواجن لإنتاج بيض يصلح للإستخدام.

دخلت مصر إلى قائمة الدول التي يتواجد بها منشآت خالية من أمراض الطيور وفقًا لمنظمة الصحة العالمية للحيوانات.

يوجد في مصر 40 منشأة يتم تربية الدواجن داخلها وهي منشآت معزولة.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك

تختلف أسعار كرتونة البيض عن تلك المنشورة في بورصات البيض الكبرى والمزارع وشركات الإنتاج ويمكن أن تصل إلى المستهلكين مقابل 149 جنيهًا ، اعتمادًا على مكان بيعها.