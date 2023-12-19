“من هنا” رابط الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

رابط الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية، أسماء المواطنين الذين تم قبولهم في رعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2023 التي توجد بدولة العراق وهي تعتبر أكثر الأشياء التي يبحث أي من المتقدمين على رابط الاستعلام عن المقبولين في الرعاية الإجتماعية و التي تعد البرامج التي قدمتها الحكومة العراقية حيث تكون شكلا من أشكال الدعم لهذا السبب سنقوم بعرض لكم رابط الاستعلام عن المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية

الآن بإمكانك التعرف على أسماء المواطنين المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال الالتزام بالخطوات الآتية:

الخطوة الأولى التوجه إلى موقع الالكتروني و هي منصة مظلتي

الخطوة الثانية تقوم بالدخول إلى القسم الخاص بأسماء المقبولين في الوجبة السابعة من الرعاية الإجتماعية.

الخطوة الثالثة سوف تقوم بالبحث على زر تحميل الكشوفات.

الخطوة الرابعة سوف يتم تحميل الكشوفات عند الكبس عليها و تنزيلها على هاتفك والتي تكون بصيغة pdf وبعد ذلك تستطيع فتحها بطريقة سهلة وأيضا البحث عن اسم المستفيد.

الخطوة الخامسة إذا تم تواجد اسمك فيجب عليك التأكد من تاريخ ميلادك لأنه من الممكن يكون تشابه أسماء في كشوفات البحث.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية -2023

يوجد الكثير من الشروط التي يجب أن تكون موجودة في الشخص الذي يريد الوصول للدعم وهي منها كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية العراقية.

يلزم ألا يكون لديه أي أصول أو حسابات بالبنوك بالإضافة إلى عقارات للمستفيد.

يلزم أيضا عمر المتقدم 18 أو حتى أكبر ولكن لا يزيد عن 60 سنة ولكن بالنسبة للنساء يلزم أن يكون الحد الأقل للعمر 15 عاما ولا يقل عن 55 عاما.

ختاما لموضوعنا قمنا بتوضيح لكم أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2023 بالإضافة شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023.