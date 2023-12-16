العلبة تصل لـ135 جنيها.. اسعار السجاير الجديدة+ قائمة الأسعار الجديدة للسجائر 2023

اسعار السجاير الجديدة التي قامت بالإعلان عنها شركة فيليب موريس، حيث أن الشركة أقرت بحدوث زيادة في أسعار السجائر وذلك بسبب زيادة الضرائب بعد التعديلات الحكومية في القيمة الضريبية حيث أصبحت هناك ضريبة القيمة المضافة التي توضع على منتجات التبغ التي تدخل في صناعة السجائر، كما أن قرار الزيادة بدأ العمل به وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السجائر.

اسعار السجاير الجديدة

اسعار السجاير الجديدة، يعد ارتفاع أسعار المواد التي تدخل في صناعة السجائر مثل التبغ المسخن إلى ارتفاع أسعار السجائر حوالي من 6 إلى 10 جنيهات، كما أوضحت شركة فيليب موريس بأن على جميع التجار الإلتزام بالأسعار المعلنة من قبل الشركة، وتكون الأسعار الجديدة كما يلي:

يكون سعر عبوة التبغ المسخن حوالي 56 جنيهًا بكل انواعها.

وصل سعر ميريت بجميع أنواعها إلى 74 جنيهًا.

أما سعر سجائر ال اند ام (L&M) يكون سعرها 50 جنيهًا.

سعر مالبورو يكون 69 جنيهًا.

تكون سعر سجائر مالبورو كرافتد بكافة أنواعها 59 جنيهًا.

قائمة الأسعار الجديدة للسجائر 2023

قامت شركة الشرقية للدخان بتوضيح اسعار السجاير الجديدة وتكون أسعار السجائر كما يلي: