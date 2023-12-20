موعد صرف معاشات يناير 2024 وأماكن صرفها

يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد صرف المعاش الخاص بشهر يناير لعام 2024 من أجل الحصول عليه والاستفادة منه لأن هذا الميعاد يعتبر محور اهتمام لأصحاب المعاش، كما توجد العديد من الأماكن المختلفة التي يمكن من خلالها صرف المعاش بكل سهولة وسرعة.

موعد صرف معاشات يناير 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر يناير لعام 2024 على أن تكون بداية من يوم 1 من شهر يناير وقد تستمر مدة صرف المعاش ستة أيام وتنتهي في يوم 6 من نفس الشهر، كما أعلنت أنه يمكن الاستعلام عن المعاشات من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال زيارة “هذا الرابط“.

أماكن صرف معاشات يناير

توجد العديد من الأماكن المختلفة التي يتم من خلالها صرف المعاش الخاص بشهر يناير وهذه الأماكن يمكن أن تتمثل في الآتي:

يمكن صرف معاش شهر يناير من خلال بعض المحافظ الإلكترونية.

كما يمكن صرفها من خلال منافذ فوري في جميع المحافظات

صرف المعاش من خلال ماكينات atm في أقرب مكان لك.

البريد المصري يمكن من خلالها صرف المعاش الخاص بشهر يناير.

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صرف منحة استثنائية لكافة أصحاب المعاشات وتقدر قيمتها 600 جنيه مصري وذلك بهدف استقرار الحياة المعيشية والقدرة على مواكبة الحياة، وقد جاءت زيادة قيمة هذه المنحة الاستثنائية وفقا لقرار الحماية الاجتماعية.