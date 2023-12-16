ضمن أضخم ميزانية بتاريخ الجزائر.. وزارة المالية تحدد موعد صب الزيادات في الأجور

موعد صب الزيادات في الأجور التي أعلنت عنها وزارة المالية في الجزائر، حيث صرح وزير المالية بأن سوف يتم تطبيق كل ما جاء في قانون سنة 2024 المتعلق بالمالية وسوف توضع كافة الاعتمادات اللازمة من أجل تطبيق هذا القانون، وأعلنت الوزارة أن التطبيق سيكون بدء من أول يناير 2024 كما أن هذا القرار حصل على تصديق من جميع أعضاء مجلس الأمة.

موعد صب الزيادات في الأجور

موعد صب الزيادات في الأجور، صرحت وزارة المالية الجزائرية بأن هناك تعديلات قد أجريت على الأجور، وهذه التعديلات سوف تطبق من أول العام الجديد وستكون كافة التعديلات وفقًا لما يلي:

هذه الميزانية سوف تكون الأضخم في تاريخ أي ميزانية مالية في الجزائر.

حرصت الدولة على تعديل القانون المالي لسنة 2024 وذلك من أجل الحفاظ حياة كريمة للمواطنين.

يهدف هذا القانون مراعاة زيادة الأجور والحفاظ على التوازنات المالية.

كما أن قانون المالية هدفه هَ إصلاح المالية في البلاد.

هذا هو موعد صب الزيادات في الأجور

أعلن رئيس مجلس الأمة على أن جميع أعضاء المجلس صدقوا على الزيادة في الأجور، كما تم الإعلان عن موعد صب الزيادات في الأجور وسوف يكون بدء من العام الجديد 2024، والهدف من الزيادة يكون كما يلي: