“فرصة العمر” بالرقم القومي استعلام شقق الإسكان+ أماكن طرح شقق الاسكان الاجتماعي

بالرقم القومي استعلام شقق الإسكان التي أعلنت عنها وزارة الإسكان المصرية للمواطنين، حيث أن هذه الوحدات السكنية مقدمة من الدولة للأشخاص الراغبين في السكن بأماكن مميزة وذات موقع جيد، ويبحث العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن الحجز للوحدات السكنية إلكترونيًا، ولذلك سهلت وزارة الإسكان العديد من الطرق الحجز وأيضًا للاستعلام عن القبول في الوحدات السكنية.

بالرقم القومي استعلام شقق الإسكان

بالرقم القومي استعلام شقق الإسكان، أوضحت وزارة الإسكان طريقة الاستعلام عن حجز الوحدات السكنية التي أعلنت عنها الوزارة، وتكون خطوات الاستعلام كما يلي:

زيارة بوابة صندوق الإسكان.

انقر خدمات المواطنين.

اختر طلبات.

انقر الاستعلام عن الطلبات.

أدخل الرقم القومي بالإضافة إلى الرقم السري المتعلق بالحجز.

حدد المشروع.

اكتب تاريخ السداد وأيضًا مقدم جدية الحجز.

أدخل موعد التقديم.

انقر استعلام.

سوف تظهر جميع تفاصيل الحجز.

أماكن طرح شقق الاسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان أماكن الوحدات السكنية وتكون عدد الوحدات حوالي 22 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى أنه بالرقم القومي استعلام شقق الإسكان وتكون الوحدات السكنية في الأماكن التالية:

سكن مصر.

جنة مصر.

دار مصر.

قطامية جاردنز.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

قامت وزارة الإسكان بتسهيل طرق التواصل مع الوزارة للاستعلام عن حجز شقق الإسكان، وهذه الطرق تتمثّل في الآتي: