فرصة متتعوضش.. كراسة شروط الإسكان الاجتماعي+ شروط التقدم للحصول على وحدات الإسكان

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي يبحث عنها كثير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات الإسكان وذلك بعد ما أعلنت وزارة الإسكان عن طرح شقق ووحدات سكنية مناسبة مع كافة الفئات المختلفة في المجتمع وذلك وفق مجموعة من الشروط سوف نوضحها من خلال هذا المقال مع التعرف على أهم المستندات والأوراق اللازم توافرها من أجل التقديم للحصول على هذه الوحدات.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي، تعتبر كراسة الشروط واحدة من المتطلبات الرئيسية التي يجب أن يقوم بملئها المواطنين الراغبين في التسجيل للحصول على وحدات الإسكان، وفيما يلي أهم المستندات اللازم توافرها مع كراسة الإسكان كالتالي:

يشترط في بادئ الأمر الحصول على كراسة الإسكان والقيام بتعبئة البيانات الخاصة بها.

كما يشترط كذلك توافر صورة خاصة بـ بطاقة الرقم القومي.

كما يجب توافر صورة من شهادة الميلاد الخاصة بالأبناء.

لابد كذلك من توافر صورة من قسيمة الجواز.

بالإضافة إلى ما سبق يشترط كذلك توافر صورة من إيصال مرافق حديث.

من أهم الأوراق التي يجب توافرها أيضًا هو نسخة من إقرار الدخل الخاص بالمتقدم.

شروط التقدم للحصول على وحدات الإسكان

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان لكافة المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، وجاءت هذه الشروط كالتالي: