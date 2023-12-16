“الكشوفات Pdf تحميل مباشر”الرعاية الاجتماعية كشوفات pdf+ شروط برنامج الرعاية الاجتماعية 2023

الرعاية الاجتماعية كشوفات pdf التي يوجد بها أسماء الأشخاص المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023، حيث أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحرص على توفير العديد من طرق الدعم للمواطنين الذين ليس لديهم القدرة على العمل أو توفير دخل لأسرهم أو لهم، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن القبول عبر موقع الوزارة أو المنصات التابعة مثل مظلتي.

الرعاية الاجتماعية كشوفات pdf

الرعاية الاجتماعية كشوفات pdf، أعلنت الرعاية الاجتماعية أن حوالي 60 ألف شخص تم قبولهم في برنامج الرعاية الاجتماعية، ويمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال الخطوات التالية:

زيارة بوابة مظلتي.

تسجيل الدخول إلى البوابة.

افتح الصفحة الرئيسية.

اختر الخدمات الإلكترونية.

انقر الاستعلام عن برنامج الرعاية الاجتماعية.

انقر الوجبة الأخيرة.

قم بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالمستفيد.

انقر تنزيل الأسماء pdf.

يمكنك بعدها البحث عن الاسم في القوائم.

كما يمكن تنزيل الاسماء من موقع وزارة العمل العراقية.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية 2023

حرصت وزارة العمل العراقية على توضيح شروط القبول في الرعاية الاجتماعية كشوفات pdf وهذه الشروط تتمثّل في التالي: