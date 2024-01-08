“نزلها وفرح اولادك” تردد قناة ماجد الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ماجد الجديد 2024، تعد قناة ماجد من أحد أهم قنوات الأطفال في الشرق الأوسط حيث أنها تم إنشائها في عام 1995 ومن وقتها وهي تعمل على جميع برامجها طوال 24 ساعة و هذا يكون بدون انقطاع لذلك سنقوم بعرض لكم تردد قناة ماجد الجديد 2024 وأيضا خطوات تنزيل قناة ماجد الجديد 2024.

تردد قناة ماجد الجديد 2024

تعد هذه القناة من أحد أهم القنوات التي تقوم بعرض محتوى هادف للأطفال والتي أيضا يحبها جميع الفئات و هذا لأنها تعرض بجودة عالية لهذا السبب يوجد العديد من الترددات الخاصة بالقناة والتي سوف نقوم بالتعرف عليها:

أولاً على القمر نايل سات.

ثانياً التردد الجديد لقناة ماجد 11411.

ثالثاً معدل الترميز 30000.

رابعاً معامل الاستقطاب عمودي .

سادساً الجودة hd.

يوجد أيضاً تردد قناة ماجد على عرب سات:

أولاً القمر الصناعي عرب سات.

ثانياً التردد 11804.

ثالثاً معدل الترميز 27500.

رابعاً معامل الاستقطاب عمودي.

خامساً جودة hd.

كما يوجد عدة برامج تعرضها القناة مثل مسلسل ماجد و فيلم رابونزل و فيلم البحث عن نيمو بالإضافة إلى ذلك فيلم الخارقون، لهذا سوف نعرض لكم خطوات تنزيل قناة ماجد للأطفال.

خطوات تنزيل قناة ماجد للأطفال

الخطوة الأولى تقوم بالكبس على زر قائمة وهذا عبر جهاز التحكم.

الخطوة الثانية ستقوم بالضغط على تحديث التثبيت اليدوي.

الخطوة الثالثة ستقوم بكتابة التردد في الخانة المخصصة.

الخطوة الرابعة ستقوم بإختيار القمر الصناعي الذي تريده.

الخطوة الخامسة ستقوم بالكبس على كلمة بحث و من بعدها تقوم الضغط على كلمة تثبيت.

ختاماً لموضوعنا فقد قمنا بتوضيح لكم تردد القناة الجديد 2024 بالإضافة إلى خطوات تنزيل قناة ماجد للأطفال.