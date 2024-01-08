“لعاشقين الافلام و المسلسلات” طريقة تنزيل تردد قناة ماجستيك 2024 على النايل سات

تردد قناة ماجستيك 2024، تعد قناة ماجستيك من أحد أهم قنوات في الوطن العربي التي تقوم بتقديم بتقديم الأفلام و المسلسلات العربية و أيضا إذا كنت من عاشقي الافلام و المسلسلات الاجنبية المميزة وتعتبر هذه القناة تقدم لمشاهديها مختلف الأفلام و المسلسلات لهذا سنعرض لكم تردد قناة ماجستيك 2024 وأيضا طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة ماجستيك 2024

يعد إدخال المعلومات مهما لضبط تردد القناة الجديد وهو كالآتي:

أولاً الاستقطاب أفقي.

ثانياً معدل الترميز 27500.

ثالثاً معامل تصحيح الخطأ 4/3.

رابعاً التردد 10876 .

خامساً القمر الصناعي نايل سات.

يمكنك ضبط تردد قناة ماجستيك سينما البديلة على القمر الصناعي نايل سات و هذا من خلال إدخال البيانات الآتية:

أولاً التردد 11680.

ثانياً معدل الترميز 27500.

ثالثاً معامل تصحيح الخطأ 6/5.

رابعاً الاستقطاب أفقي.

طريقة ضبط على جهاز الاستقبال

أولاً يلزم عليك أن تقوم بالتحقق مما إذا كانت شاشة التلفاز أو شاشة متصلة بالكهرباء.

ثانياً يلزم عليك أن تقوم بالتزام بالخطوات خطوة بخطوة.

ثالثاً تقوم بإختيار أحد الترددات السابقة.

رابعاً يلزم التأكد عند قيامك بإدخال البيانات المرفقة بشكل خطأ.

خامساً تقوم باستخدام جهاز التحكم عن بعد كل ما عليك إتباع الإجراءات البسيطة.

سادساً تقوم بتحديد الخيارات.

سابعاً تقوم الكبس على أيقونة التثبيت.

ثامناً الكبس على التثبيت اليدوي.

تاسعاً تقوم بتحديد القمر الصناعي نايل سات من بين الاقمار الصناعية الأخرى.

عاشراً تقوم بكتابة التردد المعين مسبقا وأيضا تتطلب اختيار القطبية المطلوبة عمودى أو أفقي H.

إحدى عشر تقوم بكتابة معدل الترميز 27500 .

ثاني عشر الكبس على موافق.

ثالث عشر والاخيرة الكبس على حفظ.

ختاماً لموضوعنا فقد قمنا بتوضيح لكم تردد القناة 2024 وأيضا طريقة ضبط على جهاز الاستقبال.