تردد القنوات
“لعاشقين الافلام و المسلسلات” طريقة تنزيل تردد قناة ماجستيك 2024 على النايل سات
تردد قناة ماجستيك 2024، تعد قناة ماجستيك من أحد أهم قنوات في الوطن العربي التي تقوم بتقديم بتقديم الأفلام و المسلسلات العربية و أيضا إذا كنت من عاشقي الافلام و المسلسلات الاجنبية المميزة وتعتبر هذه القناة تقدم لمشاهديها مختلف الأفلام و المسلسلات لهذا سنعرض لكم تردد قناة ماجستيك 2024 وأيضا طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال.
تردد قناة ماجستيك 2024
يعد إدخال المعلومات مهما لضبط تردد القناة الجديد وهو كالآتي:
- أولاً الاستقطاب أفقي.
- ثانياً معدل الترميز 27500.
- ثالثاً معامل تصحيح الخطأ 4/3.
- رابعاً التردد 10876 .
- خامساً القمر الصناعي نايل سات.
يمكنك ضبط تردد قناة ماجستيك سينما البديلة على القمر الصناعي نايل سات و هذا من خلال إدخال البيانات الآتية:
- أولاً التردد 11680.
- ثانياً معدل الترميز 27500.
- ثالثاً معامل تصحيح الخطأ 6/5.
- رابعاً الاستقطاب أفقي.
طريقة ضبط على جهاز الاستقبال
- أولاً يلزم عليك أن تقوم بالتحقق مما إذا كانت شاشة التلفاز أو شاشة متصلة بالكهرباء.
- ثانياً يلزم عليك أن تقوم بالتزام بالخطوات خطوة بخطوة.
- ثالثاً تقوم بإختيار أحد الترددات السابقة.
- رابعاً يلزم التأكد عند قيامك بإدخال البيانات المرفقة بشكل خطأ.
- خامساً تقوم باستخدام جهاز التحكم عن بعد كل ما عليك إتباع الإجراءات البسيطة.
- سادساً تقوم بتحديد الخيارات.
- سابعاً تقوم الكبس على أيقونة التثبيت.
- ثامناً الكبس على التثبيت اليدوي.
- تاسعاً تقوم بتحديد القمر الصناعي نايل سات من بين الاقمار الصناعية الأخرى.
- عاشراً تقوم بكتابة التردد المعين مسبقا وأيضا تتطلب اختيار القطبية المطلوبة عمودى أو أفقي H.
- إحدى عشر تقوم بكتابة معدل الترميز 27500 .
- ثاني عشر الكبس على موافق.
- ثالث عشر والاخيرة الكبس على حفظ.
ختاماً لموضوعنا فقد قمنا بتوضيح لكم تردد القناة 2024 وأيضا طريقة ضبط على جهاز الاستقبال.