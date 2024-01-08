تردد القنوات

“لعاشقين الافلام و المسلسلات” طريقة تنزيل تردد قناة ماجستيك 2024 على النايل سات

eslamayaمنذ 7 دقائق
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تردد قناة ماجستيك 2024

تردد قناة ماجستيك 2024، تعد قناة ماجستيك من أحد أهم قنوات في الوطن العربي التي تقوم بتقديم بتقديم الأفلام و المسلسلات العربية و أيضا إذا كنت من عاشقي الافلام و المسلسلات الاجنبية المميزة وتعتبر هذه القناة تقدم لمشاهديها مختلف الأفلام و المسلسلات لهذا سنعرض لكم تردد قناة ماجستيك 2024 وأيضا طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة ماجستيك 2024

يعد إدخال المعلومات مهما لضبط تردد القناة الجديد وهو كالآتي:

  • أولاً الاستقطاب أفقي.
  • ثانياً معدل الترميز 27500.
  • ثالثاً معامل تصحيح الخطأ 4/3.
  • رابعاً التردد 10876 .
  • خامساً القمر الصناعي نايل سات.

يمكنك ضبط تردد قناة ماجستيك سينما البديلة على القمر الصناعي نايل سات و هذا من خلال إدخال البيانات الآتية:

  • أولاً التردد 11680.
  • ثانياً معدل الترميز 27500.
  • ثالثاً معامل تصحيح الخطأ 6/5.
  • رابعاً الاستقطاب أفقي.

طريقة ضبط على جهاز الاستقبال

  • أولاً يلزم عليك أن تقوم بالتحقق مما إذا كانت شاشة التلفاز أو شاشة متصلة بالكهرباء.
  • ثانياً يلزم عليك أن تقوم بالتزام بالخطوات خطوة بخطوة. 
  • ثالثاً تقوم بإختيار أحد الترددات السابقة.
  • رابعاً يلزم التأكد عند قيامك بإدخال البيانات المرفقة بشكل خطأ.
  • خامساً تقوم باستخدام جهاز التحكم عن بعد كل ما عليك إتباع الإجراءات البسيطة.
  • سادساً تقوم بتحديد الخيارات.
  • سابعاً تقوم الكبس على أيقونة التثبيت.
  • ثامناً الكبس على التثبيت اليدوي.
  • تاسعاً تقوم بتحديد القمر الصناعي نايل سات من بين الاقمار الصناعية الأخرى.
  • عاشراً تقوم بكتابة التردد المعين مسبقا وأيضا تتطلب اختيار القطبية المطلوبة عمودى أو أفقي H.
  • إحدى عشر تقوم بكتابة معدل الترميز 27500 .
  • ثاني عشر الكبس على موافق.
  • ثالث عشر والاخيرة الكبس على حفظ.

ختاماً لموضوعنا فقد قمنا بتوضيح لكم تردد القناة 2024 وأيضا طريقة ضبط على جهاز الاستقبال.

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eslamayaمنذ 7 دقائق
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