“خطوة بخطوة” ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 2024 on time sports على النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية 2024، تعد قناة أون تايم سبورت الرياضية من أحد أهم القنوات التي يتم الإقبال عليها من قبل محبي كرة القدم و تعتبر أيضا القناة المصرية الممتدة لنقل كل ما يحدث في دورى ابطال افريقيا بالخصوص هذه المباريات التي يشارك فيها النادى الأهلى لهذا السبب سنقوم بعرض لكم تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية 2024.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية 2024

لكي تستطيع من استقبال قناة أون تايم سبورت الرياضية بعملية ناجحة وأيضا متابعة كل المباريات والبرامج الرياضية التي تقوم بتقديمها من خلال البيانات الآتية:

أولاً اسم القناة أون تايم سبورت.

ثانياً القمر الصناعي نايل سات.

ثالثاً التردد 10853.

رابعاً معامل الاستقطاب أفقي.

خامساً معدل الترميز 27500 .

سادساً معامل تصحيح الخطأ 6/5.

سابعاً الجودة القناة HD.

خطوات تثبيت قناة أون تايم سبورت على التلفاز

الخطوة الأولى تقوم باستخدام جهاز التحكم عن بعد بعد ذلك تقوم بفتح قائمة الإعدادات الرسيفر خلال الريموت كنترول.

الخطوة الثانية تقوم باختيار الضبط اليدوي و هذا من قائمة الإعدادات بعد ذلك انتقل إلى خيار الضبط اليدوي للقنوات.

الخطوة الثالثة تقوم بتحديد القمر الصناعي بعد ذلك اختر القمر الصناعي المطلوب أيا كان نايل سات أو عرب سات و هذا على حسب ما تفضله.

الخطوة الرابعة تقوم بكتابة التردد الخاص بالقناة أون تايم سبورت الذي قمنا بتوضيحه.

الخطوة الخامسة تقوم بالبحث عن القناة بعد ذلك تدخل الرابط والكبس على بحث لكي يتم بدء عملية البحث عن القناة على القمر الصناعي الذي قمت باختياره.

الخطوة السادسة سيتم حفظ القناة عندها ستظهر القناة في نتائج البحث بعدها الكبس على حفظ ليتم إضافتها إلى قائمة القنوات على جهازك.

ختاماً لموضوعنا فقد وضحنا لكم تردد أون تايم سبورت الرياضية على نايل سات وأيضا ما هى خطوات تثبيت قناة أون تايم سبورت على التلفاز.