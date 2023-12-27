“لمشاهدة الاناشيد المتنوعة للاطفال”خطوات ضبط تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات

تردد قناة كراميش 2024، تعتبر قناة كراميش من أحد القنوات التي تقوم ببث محتوى كرتوني و أيضا ترفيهي للأطفال لهذا تمكنت قناة كراميش عبر الفترة القصيرة من انطلاق بثها حيث أنها اكتسبت شهرة كبيرة لهذا السبب يقوم الكثير من الأمهات والآباء بالبحث عن تردد قناة كراميش 2024 و أيضا تقوم القناة بالاهتمام بتقديم محتوى مسلي وممتع للأطفال لهذا سوف نقدم لكم تردد القناة بالإضافة إلى كيفية ضبط قناة كراميش على اجهزة الاستقبال.

تردد قناة كراميش 2024

لقد تم الإعلان من قبل قناة كراميش أنها ستغير التردد الخاص بها و هذا لكي تقوم بتحسين جودة البث والذي سوف تقدمه القناة بصورة أحسن للمتابعين لهذا استطاع استقبال القناة بسهولة وهذا عبر ضبط جهاز الاستقبال على التردد الآتي:

أولاً القمر الصناعي نايل سات.

ثانياً التردد 10815.

ثالثاً الاستقطاب أفقي.

رابعاً معدل الترميز 27500.

خامساً معامل تصحيح الخطأ ⅚.

يوجد تردد من خلال عرب سات وهو كالآتي:

أولاً التردد 11390.

ثانياً الاستقطاب أفقي.

ثالثاً معدل الترميز 27500 .

رابعاً معامل تصحيح الخطأ ⅚.

ضبط قناة كراميش على اجهزه الاستقبال

لكي تقوم بالاستقبال محتوى هذه القناة يجب ضبط التردد على الجهاز الخاص بك و هذا سيكون عبر الشروط الآتية:

الخطوة الأولى ستقوم بفتح الإعدادات التي تخص جهاز الاستقبال.

الخطوة الثانية ستقوم بالضغط على البحث اليدوي.

الخطوة الثالثة تقوم بتحديد القمر الصناعي الخاص بقناة كراميش.

الخطوة الرابعة ستقوم بإدخال بيانات القناة.

الخطوة الخامسة بعد ذلك ستقوم بالضغط على بحث القنوات.

الخطوة السادسة يتم تحميل القناة على الجهاز باسم كراميش.

ختاماً لموضوعنا فقد وضحنا لكم تردد القناة بالإضافة إلى كيفية ضبط قناة كراميش على اجهزه الاستقبال.