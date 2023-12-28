“هتضحك من قلبك” نزل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 واستمتع بمشاكسات القط والفأر

تردد قناة توم وجيري، تعد قناة توم اند جيري من القنوات المميزة التي تقوم بلفت انتباه الأطفال من بين جميع القنوات الأطفال و هذا ما يجعل الكثير من الآباء والأمهات البحث عن تردد قناة توم اند جيري حيث أنها تقوم ببث جميع حلقات الكرتون التي تقوم بتسلية الأطفال والبرامج التعليمية لهذا السبب سنقوم بعرض لكم تردد القناة.

تردد قناة توم وجيري

يعتبر تردد توم وجيري 2023 أصبح موجود على النايل سات و هذا بعد التحديث الذي تقوم بعرضه على القناة هذا الشهر تكون ضمنت هذا التعديل من حيث الجودة العالية والمظهر الجميل للقناة التي تحبها بسبب عرض كرتون توم وجيري الممتع الذي يحبه كل الصغار والكبار والتي تجذب انتباه جميع المشاهدين هذا التردد الحديث والأكثر انتشارا حتى الآن، و هو:

أولا التردد 12149.

ثانياً معدل الترميز 27500 .

ثالثاً الاستقطاب أفقي.

رابعاً معامل تصحيح الخطأ 6/5.

خامساً القمر الصناعي نايل سات.

مميزات قناة توم وجيري

تقوم بعرض الكرتون برسوم متحركة يحبها الأطفال وتجذب الانتباه لهم وأيضا مفيدة تركيز الأطفال.

وأيضا يكون معظم الأفلام الكرتونية التي يتم عرضها على الشاشة توم وجيري باللغة العربية الفصحى حتى يتعلم الطفل جميع اللهجات المختلفة في الوطن العربي.

أيضا تقوم بتقديم محتويات مثل ترفيهي و مضحك بالإضافة إلى محتويات تعليمية.

كذلك لست مضطر لدفع أي رسوم لكي تتمكن من تحديث القناة.

بالإضافة إلى ذلك تحظى هذه القناة بنسبة مشاهدات عالية عبر الوطن العربي.

تعمل بشكل ممتاز جداً بدون اي تشويش وأيضاً دون انقطاع.

ختاماً لموضوعنا فقد وضحنا لكم تردد القناة وأيضا مميزات قناة توم وجيري.