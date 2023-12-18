موعد اختبارات الفصل الدراسي الاول 2024 وفقاً للخطة الدراسية (وزارة التربية والتعليم)

موعد اختبارات الفصل الدراسي الاول، مر نحو ما يقرب من الشهرين ونصف منذ بداية العام الدراسي الحالي من خلال بداية الفصل الأول أصبح يتبقى القليل على بداية الاختبارات التي تشير إلى انتهاء دراسة المنهج الذي تم تحديده خلال الترم الأول ويتساءل الطلاب وأهاليهم عن الموعد بداية الاختبارات وذلك لكي يتم الاستعداد لفترة إجراء الاختبارات وسوف نقوم بتوضيح موعد اختبارات الفصل الدراسي الاول.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الاول

يبحث العديد من الأفراد عن تاريخ بداية الاختبارات، والتي تكون كالآتي:

صفوف النقل في مختلف المراحل التعليمية سوف يقومون بأداء الاختبارات في 14/1/2024.

يقوم الطلاب في الصفوف الأولى والثانية من الدبلومات الفنية 9/1/2024.

تم تحديد الاختبارات الخاصة بالجامعات وفقًا للجداول التي تقوم كل جامعة وكل كلية بتحديدها حسب عدد وطبيعة المواد التي يتم تدريسها في كل جامعة من الجامعات، ف من المقرر أن تبدأ جميع اختبارات الجامعات 9/1/2024 وقد يتم الاختبارات في بعض الجامعات مبكرًا عن هذا الموعد.

اختبارات الفصل الدراسي الأول

دائمًا ما يتم تحديد مواعيد الاختبارات وفقًا للخريطة الزمنية التي يتم وضعها بواسطة وزارة التعليم في مصر وبما في ذلك التاريخ الذي قد يتم فيه بداية انعقاد الاختبارات التي تدل على ختام الفصل الثاني، وسوف يقوم الطلاب في جميع صفوف النقل في مختلف المراحل التعليمية بداية من الصف الرابع من المرحلة الابتدائية حتى الصف الثاني من مرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية،

إضافة للطالب في الصف الثالث من المرحلة الإعدادية وأيضًا جميع الطلاب في مختلف الفرق في المرحلة الجامعية وقد قام هؤلاء الطلاب بأداء الاختبارات العملية والمهارية

بذلك تم توضيح جميع المواعيد الخاصة بالاختبارات التي يقوم بأدائها الطلاب في المراحل التعليمية من الابتدائية حتى الجامعية خلال فترة منتصف العام.