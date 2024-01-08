“خليك مستعد وجهز فلوسك” اسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 للإعلان الـ 18 (صندوق الإسكان الاجتماعي)

اسعار شقق الإسكان الاجتماعي، تم توفير عدد من المشروعات المختلفة الخاصة بالإسكان الاجتماعي والتي يستفيد منها عدد كبير من المواطنين الذين يستحقون الحصول على الدعم الذي يمكنهم من امتلاك وحدة سكنية خاصة بهم وذلك من خلال الحصول على إحدى الوحدات السكنية أو الحصول على قرض خاص بالتمويل العقاري والذي يقوم بتقديمهم الصندوق الخاص بذلك والذي قامت وزارة الإسكان بإنشائه مما جعلنا نوضح اسعار شقق الإسكان الاجتماعي.

اسعار شقق الإسكان الاجتماعي

قام الصندوق الخاص بالإسكان الاجتماعي بتوضيح الأسعار التي يتم سدادها من أجل شراء شقة سكنية خلال الإسكان الاجتماعي حيث يقوم الصندوق بتوفير وحدات سكنية بمساحة 75 متر وهذه الوحدات يكون سعرها 245.000 ويتم سداد مبلغ 15.000 مقدم لحجز هذه الوحدات ويوجد أيضًا مجموعة من الوحدات السكنية التي تكون مساحتها 90 متر.

سعر الوحدة يقرب من 360.000 ويتم سداد 22.0000 مقدم من أجل حجز إحدى هذه الوحدات كما يسدد مبلغ بنسبة 10% من إجمالي سعر الوحدة السكنية عندما يتم استلام الوحدة الذي تم حجزها ويتم تقسيط المبلغ المتبقي خلال فترة زمنية قد تصل إلى ثلاثين عام.

حجز الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي

يستطيع المواطن الذي يريد الحصول على الوحدات السكنية القيام بحجز الوحدات من خلال الموقع الخاص بوزارة الإسكان.