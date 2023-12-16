حالات اسقاط الضمان الاجتماعي المطور 1445 حسب وزارة الموارد البشرية

الضمان الاجتماعي المطور هو برنامَج وضع من قبل الحكومة السُّعُودية تضامنا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة الأسر الفقيرة التي تستحق الزكاة، لذلك فالبرنامج قائم على شروط ومعايير بدونها يسقط الدعم المستحَق للمستفيد، ومن اجل هذا الأمر نجد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بعمل مراجعة شهرية قبل صرف الدعم لهذه الشروط والمعايير ومطابقتها على جميع المستفيدين، فمَا هي هذه الشروط؟ .

حالات إسقاط الضمان الاجتماعي المطور 1445

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استكمال شروط الضمان الاجتماعي المطور، كما إنها تقوم بإسقاط هذا الدعم إذا وجدت حالة من الحالات الآتية:

في حال وفاة المستفيد الرئيس من الدعم، يتم إسقاط المعاش عن جميع أفراد الأسرة. عند تقديم بيانات غير صحيحة أثناء تسجيل طلب الدعم، يتم إسقاط المعاش عن المستفيد أو أحد أفراد أسرته. في حال عدم تحديث البيانات الشخصية التي طرأت عليها تغييرات، يتم إسقاط المعاش عن المستفيد أو أحد أفراد أسرته. عند تواجد المستفيد أو أحد أفراد أسرته خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا، يتم إسقاط المعاش عن المستفيد أو أحد أفراد أسرته. في حالة عدم توافر أحد شروط الضمان المطور المعلنة من قبل الوزارة. إذا تزوجت المستفيدة المطلقة، أو تم إعادة زواجها مرة أخرى، يتم إسقاط الدعم عنها. في حال زواج المستفيدة العزباء، يسقط عنها المعاش.

هذه السبع حالات التي يسقط فيها دعم الضمان المطور، لذلك يجب عليك متابعة الشروط والاستعلام عن أهلية الاستحقاق وتقديم اعتراض في حالة وجود أي خطأ.

ما هي المدة المسموح بها بتقديم اعتراض؟

يمكن للمستفيدين حسب ما أعلنت الوزارة أن يقوم تقديم اعتراض على قرار إسقاط المعاش، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، حيث يتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة مختصة، واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وفي حالة استحقاقه للضمان يصرف إليه بأثر رُجْعِيّ.