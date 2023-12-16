كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الأخيرة لشهر ديسمبر 2023 والاستعلام حسب المحافظة عبر منصو مظلتي

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الأخيرة لشهر ديسمبر 2023، ينتظر المواطنين منذ فترة طويلة معرفة اسماء المشمولين في الدفعة السابعة، والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هيئة الحماية الاجتماعية، على أ، يتم شمول 70 ألف أسرة من عموم المحافظات العراقية من الجنسين رجال ونساء، مما أصدرت هيئة الحماية الاجتماعية بعض الأنباء حول الدفعة السابعة وأشارت بأنها آخر دفعة في عام 2023.

والجدير بالذكر بعد انتهاء صرف الدفعة السابعة سوف تقوم الوزارة باتخاذ بعض الإجراءات الجديدة للموافقة على فئة كبيرة من المواطنين حسب ضوابط وشروط الاستحقاق، مما يتم التسجيل على الدفعات الجديدة بدايةً من شهر يناير 2024 وتكون إلكترونية عبر الرابط التي تخصصها وزارة العمل لتسهيل الأمور على المواطنين، تابعوا معنا الفقرات التالية لمعرفة كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الأخيرة لشهر ديسمبر 2023.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الأخيرة لشهر ديسمبر 2023

دعم الرعاية الاجتماعية يعد من أهم الأمر التي يهتم بها الكثير من المواطنين وضمن عمليات البحث الرائجة منذ فترة طويلة على صفحات التواصل وجوجل، نظراً لما يمر به الكثير من المواطنين في العراق بسبب التدهور الاقتصادي وغلاء الأسعار، دعم الرعاية هو دعم مقدم من وزارة العمل للأسر المتعففة يحصلون عليه بنظام دفعات متفرقة ويحصل عليه من ينطبق عليه شروط الاستحقاق، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد رفع كشوفات الدفعة السابعة خلال الأيام القليلة القادمة.

خطوات الاستعلام عن كشوفات الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية العراق 2023

يتم الإطلاع على نتائج اسماء المشمولين بالدفعة السابعة عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل من خلال اتباع الخطوات التالية