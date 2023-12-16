عربي و دولي
ظهور كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة في جميع محافظات العراق 2023 موقع الوزارة
يتساءل العديد من المواطنين في دولة العراق عن أسماء المواطنين المشمولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة، حيث كثرت عمليات البحث حول مواقع البحث الإلكتروني عبر الموقع الرسمي بوزارة الداخلية عن الكشوفات التي يوجد بها أسماء المشمولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة، التي تم الكشف عنها حيث تشمل جميع محافظات دولة العراق بإكمالها،علما بأنة سوف نوضح لكم كافة الإجراءات اللازمة التي تدور حول الأوراق المطلوبة لنقل النفوس الوجبة الجديدة،كيفية أيضا نقل النفوس حول ذلك الموضوع في السطور التالية تابعونا
المستندات المطلوبة لنقل النفوس في العراق
- أولا: يرجي تقديم البطاقة الانتخابية الخاصة بكل مواطن عراقي.
- ثانيا: تقديم نسخة طبقا الأصل من البطاقة السكنية التي يمتلكها المتقدم.
- ثالثا: تسليم نسخة من البظاقة الشخصية الخاصة بكل مواطن.
- أخيرا: تسليم نسخة من بطاقة التموين الذي يمتلكها المتقدم.
كيفية الاستعلام عن نقل النفوس الوجبة الجديدة في العراق
- يرجي الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية العراقية.
- ثم الدخول علي بوابة حكومة المواطن الإلكترونية الرئيسية.
- قم بالضغط علي خانة الوجبة الجديدة كما موضح أمامك.
- ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- قم بإدخال الاسم رباعي والمحافظة التي تعيش بها.
- ثم قم بالضغط علي زر البحث، علي الفور سوف يظهر أمامك جميع كشوفات أسماء المقبولين.
- أخيرا من الممكن بأن تنقر علي زر تحميل الكشوفات والإطلاع عليها في أي وقت علي جهازك الخاص.