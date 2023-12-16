ظهور كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة في جميع محافظات العراق 2023 موقع الوزارة

يتساءل العديد من المواطنين في دولة العراق عن أسماء المواطنين المشمولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة، حيث كثرت عمليات البحث حول مواقع البحث الإلكتروني عبر الموقع الرسمي بوزارة الداخلية عن الكشوفات التي يوجد بها أسماء المشمولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة، التي تم الكشف عنها حيث تشمل جميع محافظات دولة العراق بإكمالها،علما بأنة سوف نوضح لكم كافة الإجراءات اللازمة التي تدور حول الأوراق المطلوبة لنقل النفوس الوجبة الجديدة،كيفية أيضا نقل النفوس حول ذلك الموضوع في السطور التالية تابعونا

المستندات المطلوبة لنقل النفوس في العراق

أولا: يرجي تقديم البطاقة الانتخابية الخاصة بكل مواطن عراقي.

ثانيا: تقديم نسخة طبقا الأصل من البطاقة السكنية التي يمتلكها المتقدم.

ثالثا: تسليم نسخة من البظاقة الشخصية الخاصة بكل مواطن.

أخيرا: تسليم نسخة من بطاقة التموين الذي يمتلكها المتقدم.

كيفية الاستعلام عن نقل النفوس الوجبة الجديدة في العراق