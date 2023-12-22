سجل حالًا .. رابط التقديم على الكلية العسكرية العراقية والمستندات اللازمة

يتابع العديد من المواطنين العراقيين التسجيل في الكليات العسكرية العراقية، حيث نشر بواسطة الوزارة الأكاديمية عن موعد التقديم للدورة ٨٧، وذلك خلال الفترة المذكورة حالياً من يوم ٤ يوليو لعام ٢٠٢٣م حتى اليوم الموافق ٦ يوليو لعام ٢٠٢٣م،وللعلم فإن التسجيل للكلية العسكرية العراقية يستمر حتى ثلاث أيام بلياليهم.

التقديم على الكلية العسكرية العراقية

يمكنك الالتحاق بتلك الكلية بالتسجيل هنا، وتجدر الإشارة بأنه توجد جملة من الشروط الضرورية التي ينبغي أن تتوفر في الشخص الذي يريد التقديم في الكلية العسكرية، منها ما يلي:

يجب أن يكون الشخص الذي سيسجل للكلية العسكرية العراقية أن تكون جنسيته عراقي.

سنه لا يقل عن ٢٥ سنة أي أن يكون في السادسة والعشرين من عمره.

أن تكون سمعته طيبة وحسنة.

ألا يكون قد أعتقل لأي تهمة.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس من إحدى الكليات المدنية الحكومية والأهلية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ألا يكون مفصول من الدورات المفتوحة في الكليات العسكرية أو فشل في الدراسة بها أو مرتكب جريمة التغيب عن الجيش.

يجب أن يكون المتقدم لدية لياقة جسدية وصحية.

يجيب ألا يكون جسد المتقدم محتوي على الوشوم أو العاهات.

أن يكون طوله أكثر من 165 سم.

ألا يكون يتعاطى المنشطات أو المخدرات.

التسجيل متاح من الرابع من يوليو و حتى السادس من يوليو لعام ٢٠٢٣م.

الأوراق المطلوبة في التقديم على الكلية العسكرية العراقية

توجد جملة من المستندات الضرورية اللازمة التي لابد من توافرها عند المتقدم الذي يريد التقديم إلى تلك الكلية، منها: